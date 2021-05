come-mangiare-la-pizza:-con-le-mani-o-con-le-posate?

Mangiare la pizza con le mani in pubblico è scortese? Ecco cosa dice il galateo (e come infrangerlo nel modo giusto)

La mangiamo a casa o in pizzeria, in estate e in inverno, a tavola e qualche volta anche sul divano, a pranzo, a cena e persino a colazione (quando avanza). Di occasioni per mangiare la pizza ce ne sono tante, ma di modi per farlo ce ne sono due in particolare che dividono l’opinione e fanno sorgere la seguente domanda: la pizza si mangia con le mani o con le posate?

Se anche a voi è capitato di chiedervi come mangiare la pizza nel modo giusto, al ristorante come a casa di amici, abbiamo una risposta ufficiale e una ufficiosa.

Come mangiare la pizza secondo il galateo

La pizza si può mangiare con le mani? Il galateo ci pone di fronte a una contraddizione inaccettabile per un napoletano. Per seguire le buone maniere, la pizza andrebbe mangiata con le posate.



Sì, sebbene la pizza sia la regina dei cibi informali, è quindi necessario degustarla con coltello e forchetta, sia in ambienti formali che informali. Come sempre, a bocconi di piccole dimensioni, portando il cibo verso la bocca (e non viceversa) ed evitando di far cadere il condimento nel piatto. Consuetudini da tenere a mente, oggi più che mai, con il moltiplicarsi delle pizzerie gourmet.

Pizza e galateo: l’eccezione

Soltanto una deroga ci scagiona dal misfatto: secondo il galateo la pizza al taglio, considerata un vero e proprio street food, si può mangiare con le mani.

La pizza a portafoglio napoletana – di cui non si parla – non l’avrà presa benissimo. Chiamata anche pizza a libretto, non può che essere mangiata con le mani: si tratta infatti di una pizza di dimensioni leggermente ridotte, piegata a mò di portafoglio, da gustare mentre si passeggia per colmare un improvviso languorino.

Come mangiare la pizza napoletana: con le mani o con le posate?

Ma mettiamo da parte le regole del galateo. Parliamo piuttosto dell’esperienza mistica che avvolge l’atto di mangiare la pizza napoletana, ancora più immersiva se fatta utilizzando le mani.

Partiamo da un presupposto: la pizza napoletana non è un frisbee rigido capace di rimanere all’insù, ma è soffice e leggera e per alcuni potrebbe essere più comodo consumarla con le posate, in modo da evitare che si afflosci e perda parte del condimento. È qui che entra in gioco l’abilità dell’esperto mangiatore di pizza. A Napoli si fa così: dopo aver tagliato la pizza in quattro spicchi, ogni fetta va afferrata dal cornicione e piegata in due. Nel caso in cui la punta fosse troppo morbida, ci si può aiutare con la forchetta e ripiegarla verso l’interno, per non lasciar cadere gli ingredienti.

… e il cornicione?

Come appena detto, a Napoli mangiare la pizza è un’azione che mette in campo non solo il gusto, ma anche il tatto. Esistono però altre scuole di pensiero e preferenze personali da tenere in considerazione. Parliamo ad esempio di cornicione, chiamato fuori dalla Campania anche crosta o bordo. Innanzitutto, è proprio lui che ci aiuta a capire se l’impasto è fatto a regola d’arte: un cornicione gonfio, soffice e alveolato (ovvero ricco di “buchi” all’interno della mollica) è sinonimo di ottima lievitazione e, di conseguenza, digeribilità. C’è chi ama mangiarlo all’inizio, per poi dirigersi verso il centro della pizza, avvalendosi quindi di forchetta e coltello, e chi invece preferisce utilizzarlo senza vergogna per scarpette conclusive su eventuali sughi dispersi sul piatto. Insomma, sta a voi decidere come mangiare la pizza: seguendo il galateo o assecondando l’istinto naturale.