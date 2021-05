“Chi l’ha visto ?”, Federica Sciarelli in grosso imbarazzo, parla l’avvocato di Piera Maggio e lei appare in difficoltà

Spread the love











Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Chi l’ha visto? Condotta, come sempre, da Federica Sciarelli e ancora incentrata sul caso di Denise Pipitone.

In queste ore, infatti, pare che si stia muovendo qualcosa che stiano spuntando nuovi indizi anche se, sia la Sciarelli che la mamma di Denise, Piera Maggio, sono moto restie a parlarne e preferiscono che tutto rimanga nell’ombra fino a quando non ci saranno notizie attendibili e certe.

Il caso di Denise Pipitone è di nuovo sotto i riflettori

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone l’ha sempre detto che non si sarebbe mai arresa nel cercare la figlia e di essere convinta che la bambina sia ancora viva.

Stanno spuntando, in queste ore, nuove intercettazioni e si stanno pulendo, con le nuove e sofisticate tecniche, le intercettazioni già esistenti da cui stanno venendo fuori particolari molto interessanti. Su più fronti si torna a dire che la bambina ripresa dalla guardia giurata, in compagnia di un gruppo rom, al 90 % era Denise e, dunque, è tornata prepotentemente, alla luce la possibilità che la bambina, dopo il rapimento, sia stata passata a qualche etnia rom, cosa di cui Piera Maggio è sempre stata convinta ripetendo che la sua bambina non è stata rapita dai rom ma passata a loro in un secondo momento da chi l’ha materialmente rapita.

L’avvocato di Piera Maggio parla di una lettera anonima e Federica Sciarelli appare in difficoltà

Ieri sera è andata in onda, come ogni mercoledì, un’altra puntata di Chi l’ha visto ? condotta da Federica Sciarelli. Si stava parlando del caso di Denise Pipitone e in collegamento c’era l’avvocato di Piera Maggio, con cui la Sciarelli stava parlando ma, ad un certo punto, la Sciarelli ha chiesto alla sua inviata che era con l’avvocato Frazzita: “Chiara scusa, mi volevi dire qualcosa? È successo qualcosa li ne frattempo?”.

E l’avvocato Frazzita le ha risposto: “Io, Federica in questo momento devo comunicare con una persona” e poi ha spiegato che nel pomeriggio nel suo studio era arrivata una lettera anonima che spiegava qualcosa su Denise.

L’avvocato ha tenuto a ringraziare chi ha avuto il coraggio, anche se a distanza di 17 anni, di rivelare qualcosa di importante ma non ha voluto dire altro.

L’avvocato Frazzita ha aggiunto: “Anche fatto dopo 17 anni va bene, perché è importante”.

Federica Sciarelli, a quel punto, è apparsa un po’ in difficoltà dopo aver sentito questa rivelazione anche se ha esortato questo anonimo a spiegarsi meglio e l’avvocato ha aggiunto: “Noi possiamo rassicurare la massima sicurezza”.

La Sciarelli ha detto: “Bisogna tenere ben presente che stiamo cercando una bambina” ma comunque sembrava in grosse difficoltà e che non volesse parlare di quella lettera. Questa è l’impressione che hanno avuto gli utenti del web che in quel momento stavano guardando la tv.

Poi, a proposito di chi ha negli anni ha accusato Piera Maggio di essere sempre in tv perché le piaceva apparire e si divertiva, la Sciarelli ha voluto chiarire che a lei Piera Maggio ha sempre detto “io non vengo in televisione truccata, sto cercando mia figlia” e Federica Sciarelli ha detto: “Piera non si è mai truccata, non prende soldi e quello che è stato detto è vergognoso”.

