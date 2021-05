can-yaman-e-demet-ozdemir,-lei-dice-“tra-di-noi…”

Spread the love











Can Yaman è uno degli attori più amati e più seguiti degli ultimi anni. La sua popolarità è aumentata nel momento in cui è approdato nel nostro paese con la serie tv turca DayDreamer-Le ali del sogno. A lavorare al suo fianco, in questa serie tv è stata Demet Ozdemir, nelle vesti di Sanem Aydin. La loro storia ha tanto appassionato il pubblico italiano e proprio a fine mese, i fedeli telespettatori potranno finalmente vedere come andrà a finire tra loro. Questa serie tv ha avuto un successo straordinario, grazie anche alla speciale interpretazione dei due protagonisti, Can e Demet. Sembra che tra di loro ci fosse tanta sintonia e proprio per questo motivo, in molti hanno pensato che tra di loro ci fosse del tenero. Ma cosa c’è davvero tra i due attori? A parlare ed a fare un pò di chiarezza al riguardo è stata proprio lei Demet, nel corso di un’intervista rilasciata qualche mese fa.

Can Yaman e Demet Ozdemir, cosa c’è tra i due attori

La soap opera Daydreamer-Le ali del sogno, come abbiamo già avuto modo di anticipare, ha avuto un successo straordinario. La serie è stata seguita da milioni di italiani, che per tanti mesi sono rimasti sintonizzati su Canale 5. I telespettatori sono rimasti particolarmente affascinati dai due protagonisti, ovvero Can Yaman, nelle vesti di Can Divit e Demet Ozdemir nei panni di Sanem. Sembra che sul set tra i due protagonisti si sia creata una certa complicità che è stata ben visibile ai telespettatori a casa.

La rivelazione di Demet

“Io e Can Yaman usciamo spesso insieme. Abbiamo un ottimo dialogo e mentre recitiamo ci ascoltiamo molto: è un totale scambio di energia”. Questo quanto rivelato dall’attrice che interpreta Sanem Aydin. Quest’ultima però sembra aver detto anche altro ed in qualche modo le sue dichiarazioni hanno fatto sorgere dei dubbi sulla vera natura del rapporto con Can. L’attrice però ha smentito che tra i due ci potesse essere del tenero. “Tra me e Can c’è sempre stata solo una bellissima amicizia. Lui ha conosciuto pure la mia famiglia e io la sua e spesso usciamo insieme”. L’attrice ha voluto sottolineare come tra i due ci sia soltanto un grande rapporto di amicizia.

Can impegnato con Diletta Leotta

L’attore turco del resto, da diversi mesi sembra essere fidanzato con Diletta Leotta. Anche in questo caso sembrano esserci tanti dubbi. Sono in molti a non credere effettivamente che tra i due ci sia una vera storia d’amore. Un pò di tempo fa anche l’attore ha parlato del rapporto che lo lega a Demet. “Demet ed io non ci eravamo mai incontrati, ma è stato come se ci conoscessimo da tempo: ci siamo subito trovati bene”. Queste le parole di Can.

