biden-e-il-“pantano-mediorientale”.-per-il-presidente-usa-anche-un-problema-interno

Per Joe Biden è la prima vera sfida di politica estera. Quando nel luglio 2014 l’esercito israeliano lanciò contro Hamas la Miv’tza Tzuk Eitan (Operazione Margine Protettivo) che avrebbe in pochi giorni portato i soldati di Tsahal all’interno di Gaza, la situazione era molto simile a quella di oggi: le città israeliane erano state colpite da centinaia di missili e alla Casa Bianca sedeva (come vice di Barack Obama) l’attuale presidente Usa.