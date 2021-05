Ballando con le stelle, il nuovo cast è incredibile: nomi sconvolgente tra i ballerini

Spread the love

Gli italiani attendono con trepidazione la nuovissima edizione di Ballando con le Stelle: il prossimo cast sarà sicuramente strepitoso.

Milly Carlucci a Ballando con le stelle (Getty Images)

Ballando con le stelle è senza ombra di dubbio uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani. Nella trasmissione, cantanti, attori o sportivi si mettono in gioco e imparano a ballare gareggiando in coppia con i maestri professionisti. Il talent show della Rai va in onda dal 2005 e l’ultima edizione è stata vinta da Giles Rocca e Lucrezia Lando.

Tutti attendono con trepidazione la nuovissima edizione che dovrebbe iniziare, con molta probabilità, a settembre. Per il momento, la Carlucci ha ottenuto diverse risposte negative. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice avrebbe ricevuto diversi “no”: Giancarlo Magalli, Iva Zanicchi e Fiorello non sono interessanti. Anche lo storico capitano della Roma, Francesco Totti, avrebbe declinato l’invito. Nonostante questi rifiuti pesanti, il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle si preannuncia clamoroso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ballando con le stelle, brutta sorpresa per Milly Carlucci: tutte risposte negative

Ballando con le stelle: chi farà parte del cast?

Ballando con le stelle (Facebook)

Nonostante questi rifiuti così importanti, Milly Carlucci sta comunque lavorando per mettere su un cast di livello. Martina Sambucini, al settimanale Dipiù Tv, ha svelato di essere in contatto con gli autori di Ballando con le Stelle per gareggiare nella prossima edizione. Miss Italia 2020 è davvero una donna bellissima.

Valeria Fabrizi, dal canto suo, vorrebbe partecipare al programma. L’attrice reduce dal successo di ‘Che Dio ci aiuti’ non è stata comunque contattata. Antonella Clerici, invece, non ha chiuso completamente le porte: l’amatissima conduttrice, stando ad alcuni aggiornamenti, starebbe valutando la proposta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci – Instagram

Anna Oxa, qualche giorno fa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’. La cantante ha puntato il dito contro la Rai usando parole molto pesanti. “Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando, la Rai mi ha chiuso le porte, questa non è violenza”, ha detto. La nativa di Bari, inoltre, ha spiegato come sia stata snobbata dalla televisione nonostante abbia un seguito incredibile.