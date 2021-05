TOP aziende per la realizzazione di borse in pelle su misura ecco chi è Custom Business 30 anni di reputazione positiva

Spread the love











Custom Business azienda artigianale italiana nata nel 2020 in provincia di Verona, ma con esperienza trentennale alle spalle. Realizziamo borse su misura in vera pelle di alta qualità pensate, disegnate e cucite in Italia per il mondo del lavoro.

Ogni prodotto racchiude ed evidenzia la tipica manualità artigianale italiana tramandata di padre in figlio creando un’esperienza d’acquisto esclusiva, personalizzata e cucita su misura per soddisfare le richieste più esigenti.

Si possono scegliere le misure, la pelle, il colore, il tessuto interno e tutti gli accessori senza limitazioni con possibilità di stampare a caldo sulla parte esterna della borsa le proprie iniziali o il logo della propria azienda con un punzone in bronzo, come un tempo.

La tradizione del “fatto a mano” è al centro del nostro lavoro e l’attenzione e la cura nei dettagli conferiscono valore e classe ad ogni prodotto: borse, bracciali, porta card o porta documenti realizzati uno ad uno con la stessa passione di una volta.

La nostra pluriennale esperienza unita al sogno ed esigenze del cliente danno vita a dei veri e propri gioielli in vera pelle di prima scelta di alta classe per non passare inosservati in ufficio, al golf club o in qualunque situazione, mantenendo l’eleganza e lo stile italiano, unico e inimitabile.

Non ci poniamo limiti e proponiamo inoltre la possibilità di ricamare il proprio nome o le iniziali all’interno della borsa. L’unico limite è la fantasia, infatti possiamo scegliere il colore delle cuciture, applicare targhette in metallo personalizzate e per i più esigenti, tramite un vero tatuatore, abbiamo la possibilità di riprodurre un tatuaggio.

Collaboriamo con un’azienda orafa per dettagli di estremo lusso e possiamo applicare alle nostre creazioni ogni sorta di accessorio di alta gamma.

L’ecosostenibilità è parte integrante e consci che ancora molto si possa e si debba fare, ci affidiamo a fornitori italiani, certificati ISO e facenti parte del progetto GREENLIFE promosso dalla comunità Europea.

Stiamo inoltre cercando di far nascere un nuovo progetto no-profit: “Prima di acquistare informati”, per sensibilizzare l’acquirente nell’acquisto responsabile di qualsiasi si oggetto, che si informi non solo sul prodotto, ma su tutta la filiera produttiva. Il futuro è tra le mani e nelle scelte di ogni singolo individuo e fare questo con stile, migliora la qualità della vita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...