Tommaso Zorzi, Stefania Orlando amica di Zorzi gli fa una dura critica: “Come opinionista è …”

Nella casa del Grande fratello vip, quest’anno, come accade spesso, sono nate grandi amicizie ma anche forti inimicizie. Tra i personaggi che hanno più legato, certamente c’è Stefania Orlando con Tommaso Zorzi.

Il legame sembrava profondo e sincero e i due erano sempre molti vicini, si confortavano, si supportavano e si consigliavano.

Si sono piaciuti sin da subito solo da un punto di vista dell'amicizia e il loro legame, profondo e sincero, è durato per tutto il tempo in cui sono rimasti nella Casa del grande fratello vip, programma che poi ha visto la vittoria dell'influencer milanese.

Stefania Orlando ha rilasciato una lunga intervista a “Panorama” e ha parlato di Tommaso Zorzi

Stefania Orlando, ormai fuori dalla Casa del grande fratello vip come tutti gli altri concorrenti, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Panorama e, tra le tante cose che ha dichiarato, ha parlato anche del suo amico Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi conduce un suo programma, il Punto Z su Mediaset Play ma va anche ospite fisso al Maurizio Costanzo show oltre ad essere opinionista a L’Isola dei famosi, accanto ad Elettra Lamborghini, della quale è molto amico e Iva Zanicchi, che lo ama profondamente, in questa edizione condotta da Ilary Blasi che lo ha fortemente voluto.

Anche Maurizio Costanzo lo ha voluto come ospite fisso al Maurizio Costanzo show perché ha visto che, ogni volta che c’era Zorzi nel suo programma, riusciva a catturare una fetta di pubblico, quella dei giovanissimi, che, altrimenti, non aveva.

Stefania Orlando si è espressa su Tommaso Zorsi e ha detto: “Tommaso è giovane, colto, rappresenta il futuro della tv, è rampante e ha grande talento. È giusto che lavori”.

E poi, a proposito del loro rapporto, ha detto: “Ci stimiamo, ci vogliamo bene. Per me è davvero come un figlio e penso che Tommy sia non solo un ragazzo sensibile ma per certi versi molto più grande della sua età”.

Stefania Orlando su Tommaso Zorsi “Come opinionista è un po’ imbrigliato”

Stefania Orlando, nonostante sia amica di Zorzi ha fatto anche una critica su di lui e ha detto: “Come ho detto anche a lui, lo vedrei in un contesto diverso, tutto suo: a tratti come opinionista mi sembra imbrigliato in un ruolo, lui è uno che ha bisogno di esprimersi in un format suo”.

E’ anche giusto che tra amici, in nome della sincerità e della schiettezza ci si faccia anche delle critiche.

