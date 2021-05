temptation-island,-speranza-capasso-in-dolce-attesa?

Speranza Capasso solo pochissimi giorni fa aveva parlato della possibilità di avere un figlio anche senza fare programmi; in queste ore i followers hanno notato dei dettagli molto sospetti che fanno pensare ad un qualcosa di molto grosso. Speranza è in dolce attesa? Scopriamo quali sono i dettagli che farebbero pensare a questa eventualità.

Speranza Capasso è una delle ex protagoniste di Temptation Island che ha fatto più discutere per via della sua relazione con Alberto Maritato; la coppia di napoletani non ha superato indenne il falò di confronto finale, per via dei numerosi baci di Alberto con la single Nunzia Tagliatela.

Dopo alcuni mesi di distacco nei quali Speranza non voleva saperne nulla di Alberto, all’improvviso è arrivata la proposta di matrimonio con tanto di sorpresa romantica che, in un solo secondo, ha fatto capitolare i dubbi di Speranza.

Tutto perdonato per Alberto e i due hanno già fissato una data di matrimonio: maggio 2022. In questi giorni però Speranza ha fatto insospettire i suoi followers, dopo aver parlato di gravidanza e di non avere piani e tempistiche per un bambino, la bella Speri ha lanciato delle news facilmente interpretabili come una possibile gravidanza.

Speranza Capasso è incinta?

La coppia di Speranza Capasso e Alberto Maritato continua a stare insieme, nonostante le numerose difficoltà ed i dubbi del passato; un matrimonio da organizzare e una vita da passare insieme.

E se fosse arrivato il momento di un bambino? Speranza ha parlato recentemente di non essere stata molto bene e di aver preso qualche kg; per questo motivo lei e Alberto si sono recati in una clinica specializzata di nutrizionisti.

Perché questa scelta? C’è per caso qualcosa da tenere sotto controllo che necessità di specialisti del settore? Le due cose insieme fanno ben sperare per la coppia che potrebbe avere un ospite d’onore nelle nozze previste a maggio 2022.