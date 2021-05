roreto-di-cherasco-nel-dolore-per-la-morte-di-mattia-sartori

Si è stretta nel dolore la frazione Roreto di Cherasco, per l’addio al piccolo Mattia Sartori. Prematuramente, è mancato a soli 4 anni. I funerali si svolti questo pomeriggio, in forma privata. “Lo ricordano con infinita tenerezza la mamma Laura, il papà Giuseppe, il fratello Marco, i nonni e tutti colori che gli hanno voluto bene. Un grazie di cuore ai dottori Pace Napoleone, Abbruzzese, Grassitelli e Calvo del nosocomio Regina Margherita di Torino. Con la donazione, gli organi di Mattia rivivranno in altri cari bambini bisognosi“, si legge sul manifesto funebre. Al dolore della famiglia, si uniscono il presidente, il CdA, le maestre e il personale dell’asilo infantile roretese.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.