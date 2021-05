Quando finisce Buongiorno, mamma su Canale 5?

Quando è prevista l’ultima puntata di Buongiorno, mamma su Canale 5? Approfondiamo la programmazione della fiction Mediaset con protagonista Raoul Bova, qui nei panni di papà Guido, per scoprire quando finisce la messa in onda su Canale 5.

Diretta da Giulio Manfredonia (Sotto Copertura e Sotto Copertura – La cattura di Zagaria), Buongiorno, mamma è una produzione Lux Vide in onda nel corso di sei prime serate. Vale a dire che, salvo cambi di palinsesti, dopo l’esordio del 21 aprile 2021 gli appuntamenti con la serie Mediaset su Canale 5 proseguono per sei settimane fino al 26 maggio 2021. Ma quante sono in tutto le puntate di Buongiorno, mamma?

Raoul Bova (Guido) e Maria Chiara Giannetta (Anna) In Buongiorno Mamma Credits: Mediaset

Di Buongiorno mamma quanti episodi mancano?

La prima stagione della fiction Mediaset è formata in tutto da 12 episodi in onda nel corso di sei prime serate. Ciò significa che ogni puntata della serie in onda su Canale 5 è sempre composta da un doppio episodio della durata di 60 minuti circa ciascuno.

In data 12 maggio 2020 mancano ancora quattro puntate alla fine della fiction.

Nel caso in cui non riuscissi a seguire tutto il racconto familiare narrato dalla serie in diretta su Canale 5, allora devi sapere che gli episodi di Buongiorno, mamma sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play Infinity!

Si tratta della piattaforma gratuita dove recuperare, e guardare persino in diretta streaming, i tuoi programmi preferiti in onda sui canali della Rete.

Buongiorno mamma programmazione puntate Canale 5

Ricapitolando, quando finisce quindi Buongiorno, mamma su Canale 5? La fiction con Raoul Bova è formata in tutto da 12 episodi per sei puntate, in onda nel corso di sei prime serate fino a mercoledì 26 maggio 2021.

Prima puntata – 21 aprile 2021

– 21 aprile 2021 Seconda puntata – 28 aprile 2021

– 28 aprile 2021 Terza puntata – 5 maggio 2021

– 5 maggio 2021 Quarta puntata – 11 maggio 2021

– Quinta puntata – 19 maggio 2021

– 19 maggio 2021 Sesta puntata– 26 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Buongiorno, mamma su Canale 5 è soggetta a variazioni.