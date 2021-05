Pierpaolo Sileri e Tomaso Montanari ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 21.25 su Nove. Con Marco Travaglio

Torna sul Nove l’appuntamento con la stretta attualità del talk ‘Accordi&Disaccordi’, in diretta ogni mercoledì in prima serata con la conduzione di Andrea Scanzi e Luca Sommi.



La puntata di stasera, mercoledì 12 maggio alle 21:25 vede ospiti il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e lo storico dell’arte Tomaso Montanari. In studio si continuerà a parlare di campagna vaccinale e riaperture, nella settimana in cui il Paese sembra avviarsi verso ulteriori allentamenti, mentre i partiti continuano a litigare sul coprifuoco. Inoltre si discuterà degli scenari che si aprono in vista delle prossime elezioni amministrative. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenterà come sempre la cronaca politica della settimana.



Spazio alla satira con la webstar Martina Dell’Ombra, protagonista dei suoi irriverenti tutorial.

