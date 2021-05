ortiche:-le-ricette-facili-da-preparare-ora

Tempo di foraging: raccogliamo le ortiche e cuciniamole in ricette facili per la nostra tavola di primavera, proprio come facevano i Greci e i Romani

Le ortiche sono un ingrediente molto interessante, sano gustoso e versatile da utilizzare serenamente in cucina. Questa pianta spontanea, per molti considerata solo come una fastidiosissima erbaccia, è stata usata per cucinare fin dai tempi dei Greci e dei Romani ed ancora oggi è un alimento piuttosto diffuso nelle aree rurali.

Riscopriamo allora le ortiche proprio in questo periodo, prima che i fusti diventino troppo duri: armatevi di guanti da giardinaggio e partite per la vostra piccola avventura di foraging, scegliendo le piante più nascoste nel sottobosco, evitando come la peste quelle che crescono sul ciglio della strada vicino ai gas di scarico.

Raccogliete solo le cime e le foglioline più giovani e scartate il resto, una volta cotte perderanno l’effetto urticante e scoprirete un sapore amarognolo e delicato che ricorda vagamente gli spinaci. Il mio consiglio è di lavarle accuratamente e sbollentarle in acqua bollente o cuocerle al vapore giusto un paio di minuti, per poi raffreddarle in acqua e ghiaccio per preservarne il colore verde acceso.

Una volta cotte potete maneggiarle con tranquillità, lasciatele asciugare e strizzatele bene. Ora siete pronti per cucinare con le ortiche!

Frittata di ortiche

Tritare e soffriggere mezza cipolla con un cucchiaio di olio e una noce di burro, aggiungete un mazzetto di ortiche cotte e tagliuzzate, aggiungere un composto di 4 uova, 50 gr di Parmigiano, un pizzico di pepe e sale ben sbattuti e far rapprendere da entrambi i lati.

Orzo con pesto di ortiche

Far asciugare 200 gr di e ortiche già cotte, aggiungere 100 gr di noci o di mandorle, la scorza di mezzo limone biologico, 1 spicchio d’aglio privato dell’anima, 2 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e un pizzico di sale. Frullare tutto velocemente per ottenere una crema. Nel frattempo fate bollire l’orzo in acqua salata, scolare e condire con il pesto e se serve un cucchiaino di acqua di cottura.

Gnudi alle ortiche su crema di pomodoro

Ingredienti (per 4 persone)

300 g di ortiche cotte e scolate



2 uova



150 g di parmigiano grattugiato



450 g di ricotta fresca ben scolata



70 g circa di farina bianca (o farina di riso o gluten free per una versione senza glutine)



qb noce moscata e pepe



250 ml passata di pomodoro



1 spicchio d’aglio



qb olio extravergine d’oliva

Rosolare l’aglio schiacciato in un cucchiaio circa d’olio, poi aggiungere la passata di pomodoro e farla restringere. Togliete l’aglio e lasciate riposare.

Tritare le ortiche e mescolarle alla ricotta, aggiungere le uova sbattute, il parmigiano, un pizzico di noce moscata e pepe, regolare di sale. Amalgamare con cura.

Raccogliete una piccola quantità di composto e creare delle palline, per poi passarle nella farina.

Mettere a specchio un paio di cucchiai di salsa di pomodoro tiepida nei piatti di portata.

Far bollire abbondante acqua salata dove cuocerete gli gnudi in pochi minuti: sono pronti quando galleggiano.

Scolare e disporre direttamente nel piatto e spolverare con il parmigiano grattugiato o a scaglie a piacere.

