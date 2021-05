monica-bellucci-irriconoscibile-al-david-di-donatello,-geppi-cucciari-fa-una-battuta-sul-suo-aspetto-e-cala-il-gelo-al-quirinale

Spread the love











Nelle scorse ore è andata in scena la cerimonia di consegna dei David di Donatello, i prestigiosi premi che potrebbero essere paragonati senza dubbio agli Oscar, ovviamente nel nostro paese. Ebbene, non è di certo passata inosservata la comparsa di Monica Bellucci, l’attrice italiana considerata da sempre una icona di bellezza non soltanto nel nostro paese ma anche in Francia ed un pò in tutto il mondo. Eppure ieri sera, i telespettatori non hanno potuto non notare il suo insolito look. Ma come è cambiata Monica?

Consegna dei David di Donatello, Monica Bellucci si presenta con un look insolito

Ebbene si, come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra proprio che Monica Bellucci nella serata di consegna dei prestigiosi premi, gli Oscar del cinema italiano, si sia presentata con un look diverso e decisamente insolito. Capelli lunghi e non più scuri ma biondo cenere che di certo non sono passati inosservati. Monica ha partecipato alla cerimonia, visto che è stata protagonista del film La befana vien di notte-Le origini, diretto dal regista Paola Randi. Insomma, se l’attrice ha stravolto il suo aspetto fisico ed il suo look, ha continuato a fare il suo lavoro come sempre, senza nessun tipo di stravolgimento.

L’intervento dell’attrice, icona del cinema italiano ed internazionale

“Saluto e ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’Accademia del cinema italiano, sono molto felice e onorata di ricevere il David speciale, è per me uno splendido riconoscimento. Un grande abbraccio a tutti i candidati di questa edizione, speriamo che l’arte ritrovi il suo soffio vitale. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di umanità, poesia, e bellezza”. Sono state queste le parole dichiarate dall’attrice, che ha voluto così ringraziare tutti per aver ricevuto questo speciale premio.

Sembra che subito dopo l’intervento dell’attrice, la presentatrice Geppi Cucciari abbia detto “Non dico niente, non dico niente”. Ovviamente la Cucciari non ha messo da parte la sua solita ironia e nel congedare l’attrice sembra che si sia lasciata andare ad una dichiarazione che ha lasciato un pò tutti perplessi, compreso lo stesso Mattarella. . “Ringraziamo Ivana Spagna che seguo dai tempi di Easy Lady”, ha dichiarato Geppi che sicuramente ha fatto riferimento al nuovo colore dei capelli di Monica Bellucci. La battuta, seppur ironica ha comunque fatto calare il gelo e lo stupore tra i presenti è stato piuttosto evidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...