Michele Morrone al veleno su Belen “ a me piacciono più …” il web lo massacra

Michele Morrone è stato al centro di una discussione piuttosto accesa su Twitter. Ma per quale motivo? Sembra che non c’entri nulla il sequel di 365 giorni e nemmeno le fotografie pubblicate nei giorni scorsi dall’attore in piscina. La polemica riguarderebbe proprio la showgirl argentina, ovvero Belen Rodriguez. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nei giorni scorsi, Michele Morrone sia stato al centro di una discussione molto accesa su Twitter. Il motivo sembrerebbe essere legato in qualche modo a Belen Rodriguez. In realtà a sganciare una vera e propria bomba mediatica è stato Alfonso Signorini lo scorso luglio, quando ha parlato dell’attore e della showgirl Argentina. Si era infatti detto che la scorsa estate tra Belen e Michele ci fosse stato un flirt, anche se poi in realtà si è parlato soltanto di uno scambio di messaggi.

Michele Morrone e Belen Rodriguez, cosa c’è stato davvero?

“In questi giorni circola un nome molto grosso tra gli ammiratori di Belen. Stiamo parlando di Michele Morrone, l’attore del momento grazie al film 365 giorni. Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e Morrone corrisponde in pieno ai canoni dell’argentina”. Erano state proprio queste le parole dichiarate da Alfonso Signorini, sganciando dunque una vera e propria bomba mediatica. Questi rumors sarebbero andati avanti per diverse settimane e si era anche detto che i due avessero trascorso dei weekend lontano dai paparazzi e soprattutto avessero vissuto una passione lontano dai riflettori. Tutti questi rumors però sono scomparsi nel momento in cui è arrivato Antonino Spinalbese nella vita di Belen Rodriguez. Adesso però a distanza di tanti mesi, sembrerebbe che il nome della showgirl sia stato accostato ancora una volta a quello di Michele Morrone. Ma per quale motivo?

Le parole di Morrone su Belen scatenano l’ira dei fan della showgirl

Sembrerebbe che nel corso di una diretta, un follower del noto attore abbia suggerito a quest’ultimo di mettersi insieme a Belen. Non è tardata ad arrivare la risposta di Michele che tra l’altro è stata anche piuttosto pungente. “C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora caro Alana. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*0. Però magari, chi lo sa“. Sarebbero state queste le parole dichiarate da Morrone che ha scatenato l’ira dei fan della showgirl. Che Michele si sia espresso male e che le sue parole siano state quindi in qualche modo fraintese?

