Spread the love











Meghan Markle tornata in tv per una speciale occasione, ma a far parlare non è il suo discorso ma è il suo costosissimo look premaman. Ecco quanto vale. Meghan Markle è riapparsa in tv dopo l’intervista bomba rilasciata il mese scoros alla giornalista americana Oprah Winfrey. L’occasione che ha portato nuovamente la duchessa in tv è stata la compagna Vax […]

L’articolo Meghan Markle, il look del ritorno in tv vale una fortuna: ecco il prezzo di vestito, orologio e gioielli proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...