Ivana Monti, da Distretto di Polizia all’oblio: ecco come si è ridotta

Che fine ha fatto Ivana Monti, dopo la sua partecipazione alle riprese di Distretto di Polizia? Scopriamolo insieme

L’attrice classe 1947 è nata nel capoluogo lombardo, dove è cresciuta sia umanamente che artisticamente. Poco dopo aver compiuto la maggiore età, la Monti ha debuttato a teatro, collaborando col noto regista Giorgio Strehler in una commedia di Pirandello.

Lo spettacolo si intitola “I giganti della montagna”, all’interno del quale ha vestito i panni del personaggio chiamato “Maddalena”. Dopo aver acquisito una certa esperienza in ambito teatrale, Ivana approda anche al cinema ed in seguito in tv.

Per quel che riguarda il set, l’attrice ha esordito in una pellicola di Luigi Cozzi, “Il tunnel sotto il mondo”. Sul piccolo schermo invece è apparsa per la prima volta nella seconda metà degli anni settanta, quando ha preso parte a “La donna serpente”.

Nello stesso periodo, per la precisione parliamo del 1976, la Monti ha recitato in ben cinque film televisivi, di cui uno è quello appena citato.

Che fine ha fatto Ivana Monti?

Dopo diverso tempo di assenza dal set, Ivana è tornata a svolgere la sua attività a pieno ritmo verso l’inizio degli anni duemila. Il suo ritorno in scena è avvenuto grazie alla partecipazione alle riprese di “Distretto di Polizia”, nota serie tv targata Mediaset, in cui ha interpretato il ruolo di “Caterina Scalise”.

Grazie a questa esperienza l’attrice ha ricevuto altre proposte lavorative sempre sul piccolo schermo. Per due stagioni consecutive ha preso parte alla serie tv di successo “Incantesimo”, mentre nel 2011 ha recitato nel film intitolato “Storia di Laura”.

In merito alla sfera personale invece, la Monti è stata sposata con Andrea Barbato, scrittore e giornalista italiano. Insieme a quest’ultimo, il quale è venuto a mancare nel febbraio del 1996, ha messo al mondo un figlio di nome Tommaso, nato nel 1989.

Tornando a parlare della sua carriera, la pellicola più recente in cui abbiamo avuto modo di vedere Ivana all’opera è “La rugiada di San Giovanni“, uscita nelle sale cinematografiche nel 2016. Da allora si è allontanata dai riflettori, lasciando nel pubblico il dubbio che questa volta sia arrivato il momento del suo definitivo ritiro dalla scena.