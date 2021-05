Israele e Hamas, ora è guerra: battaglia a colpi di razzi, appello di Biden inascoltato

Una escalation devastante che rischia di generare un conflitto totale che metterebbe a rischio la tenuta già ‘ballerina’ del Medio Oriente. Lo scontro tra Israele e Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, non si placa: l’organizzazione politico-militare palestinese, che Israele considera un gruppo terroristico, ha annunciato di aver lanciato 130 razzi verso Tel Aviv, seconda città israeliana, dove si sono udite le sirene di allarme.

In giornata erano stati almeno 250 i razzi lanciati da Gaza verso lo Stato ebraico, missili che hanno raggiunto Ashdod ed Ashkelon, dove sono morte due donne. Una terza persona, anche in questo caso una donna, è morto a Rishon Lezion, dove è stato colpito un edificio.

Un razzo palestinese ha anche colpito l’oleodotto del Red-Med Land Bridge che collega il Mediterraneo al porto di Eilat sul Mar Rosso.

La sezione israeliana è stata altrettanto violenta: pesanti attacchi con razzi e aerei contro la Striscia di Gaza hanno raggiunto 140 obiettivi, almeno 28 le persone morte tra cui 10 minorenni, come reso noto dal ministero della Sanità di Hamas.

VIDEO: Further footage of a wave of Iron Dome rockets intercepting an huge barrage of rockets fired from Gaza tonight towards Tel Aviv. – @Jtruzmahpic.twitter.com/kpGuenxbi3

