isola-dei-famosi,-vera-gemma-attacca-valentina-persia:-“je-meno!”

Vera Gemma, personaggio amato e osannato da Tommaso Zorzi, è appena tornata in Italia ma la sua verve vulcanica è già pronta a travolgere tutti; non sono mancate le sue dichiarazioni su alcuni ex compagni di isola come Gilles Rocca, Valentina Persia e il suo amato amico-nemico Aewed. È pronta a perdonare il suo youtuber di fiducia? Che cosa ne pensa degli altri? A voi tutte le dichiarazioni di Vera Gemma!

L’isola dei famosi quest’anno ha lanciato molti personaggi che non erano propriamente dei volti noti alla televisione italiana in quanto opinionisti o ospiti dei salotti tv.

A causa dello stop del mercato cinematografico molti attori come Vera Gemma infatti si sono ritrovati a valutare queste eventualità e, alla fine dei conti, uscirne in maniera egregia guadagnando molta visibilità.

Nonostante sia stata eliminata nel corso della terza diretta, Vera Gemma ha lottato con i denti pur di restare in gara il più possibile; eliminata dopo ripetuti attacchi di tutti i naufraghi, l’attrice romana figlia di Giuliano Gemma, si è sfogata su alcuni suoi ex compagni di reality.

Vera Gemma attacca Gilles, Valentina e perdona Awed

Uno dei principali motivi di scontro tra Vera e gli altri naufraghi è l’influenza che l’attrice avrebbe avuto su Awed, youtuber molto seguito dai giovani; nonostante il tradimento, per Vera tra lei e Simone Paciello non è del tutto finita:

“Nonostante mi abbia tradito mi manca. Lui è un paracu*o, ma le risate che mi sono fatta con lui sono indimenticabili. Io di solito porto molto rancore. Con lui non ci riesco”.

Stesse parole non le ha riservate a Valentina Persia e Gilles Rocca, suoi acerrimi nemici con i quali ha avuto violenti dibattiti:

“Gilles Rocca il peggiore. Prima di partire mi scriveva ‘Buongiorno, sarai mia sorella’. Poi in Honduras era solo energia negativa totale. Si avvicinava e provavo ansia […] Valentina Persia. Io je meno in studio, non mi ha capito. Mi imita male, non aggiungo altro”.

Parole molto forti dette da una donna che ha dimostrato di non tirarsi indietro, soprattutto davanti alla lotta; quando torneranno in studio Valentina e Gilles, scoppieranno le scintille.