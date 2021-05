Instagram mostrerà i pronomi inclusivi sui profili degli utenti

Instagram ha annunciato che permetterà ai suoi utenti di inserire sul proprio profilo i pronomi inclusivi da usare per rivolgersi a loro. Finora gli utenti che desideravano informare i propri follower su quali pronomi utilizzare per rivolgersi a loro dovevano inserirli di proprio pugno nella bio, ora il social network ha aggiunto questa voce all’interno delle impostazioni del profilo.

Add pronouns to your profile ✨

The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R

— Instagram (@instagram) May 11, 2021