i-vini-piemontesi:-grandi-classici-e-sorprese-imperdibili

Il Piemonte è terra di alcuni dei vini più rinomati d’Italia: i riflettori sono puntati su Barolo e Barbaresco, i rossi da uve nebbiolo conosciuti in tutto il mondo e capaci di invecchiare per decenni, ma la regione è ricca di altri vini eccellenti. C’è la Barbera, che con il Dolcetto racconta il sapore più autentico e meno snob della regione, mentre un vitigno delizioso e poco conosciuto è il pelaverga che, a Verduno, regala rossi sottili, profondi ed eleganti. I bianchi più interessanti tra i vini piemontesi sono quelli di Gavi, del Roero con l’Arneis, e dei colli Tortonesi con il Timorasso, potente e longevo. Anche se la produzione è contenuta, il segreto del Piemonte bianchista è la nascetta, vitigno autoctono delle Langhe quasi scomparso e oggi recuperato con risultati entusiasmanti. Anche la produzione di Metodo Classico è in una fase di rinascita con gli ottimi Alta Langa, mentre parlando di bollicine non si possono non citare il Moscato d’Asti e l’Asti Spumante.

Da vigne vecchie, un Gavi fresco ed equilibrato, con gusto minerale



e profumi di frutta secca che si intensificano invecchiando. Da assaggiare con pollo ai funghi champignon.

