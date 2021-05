Giano, è il fratello di Diana Del Bufalo: sono due gocce d’acqua | Ecco chi è

Giano Del Bufalo è il fratello di Diana, i due hanno una forte somiglianza. Ecco i dettagli

Curiosità e legame tra i due (Foto Web)

Giano Del Bufalo è il fratello di Diana Del Bufalo e i due sono molto legati, anche lui è molto conosciuto nell’ambito in cui lavora esattamente come la sorella. Sappiamo che Diana è una bravissima cantante, attrice e showgirl italiana divenuta nota al mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Diana è ricercata nel panorama televisivo e cinematografico dopo aver partecipato a numerose fiction tra cui Che dio ci aiuti mostrando il talento che ha e che la contraddistinguono in tutto ciò che fa. Ha condotto Mai dire Amici e nel 2011 esordisce al cinema come coprotagonista nel film Matrimonio a Parigi di Massimo Boldi. Comincia a condurre tantissimi eventi come Pianeta Mare su Rete 4, Summer Festival su Canale 5 e approda a RadioLuiss con il programma Hit Chart.

La svolta per la sua carriera avviene quando le viene affidata la conduzione del programma Colorado al fianco di Paolo Ruffini suo ex compagno a cui è stata legata dal 2015 al 2019. Tantissimi sono stati i film di successo della bella Diana tra cui 10 giorni senza mamma,7 ore per farti innamorare, Operazione vacanze e Una vita da sogno.

Tra lei e suo fratello Giano vi è un bellissimo legame e una bellissima sintonia e non possono mancare le numerose fotografie che li ritraggono felici e sorridenti condividendo anche la passione per l’arte e per la cultura e la condivisione sui social.

LEGGI QUI>Paolo Ruffini e la separazione con Diana Del Bufalo: Ecco il motivo

LEGGI QUI>È identica a sua madre ex soubrette del Bagaglino : ecco chi è

Cosa fa Giano Del Bufalo, il fratello di Diana

Le curiosità (Foto Web)

Giano Del Bufalo, il fratello a cui l’attrice Diana è molto affezionata è un collezionista d’arte, proprietario di una galleria d’arte nella Capitale e ciò che affascina di più Giano è che quell’opera è sempre unica e ha un significato ben preciso diversa da altre, eterno.

Giano svela in un’intervista come tutto è cominciato affermando: “Comprai sei anni fa all’asta una collezione di un museo belga andato a fuoco e abbandonato, che fu poi trasferito in Italia. Fu anche un trovarsi al posto giusto al momento giusto, riuscendo ad acquistare la collezione per poi portarla a Roma e restaurarla pezzo per pezzo. Alcuni erano, infatti, in condizioni abbastanza gravi mentre altri erano perfetti, ma mi sono divertito anche se è stato un grande lavoro”.

Nel 2016 egli ha inaugurato Mirabilia una vera e propria camera da meraviglie dove avvengono anche degli eventi e racconta come ha creato questa bellissima galleria: “Cercai, allora, il trampolino di lancio per infilarmi in un mondo di antiquari o galleristi che fa più fico e ho avuto la fortuna di trovare un posto bellissimo qui in centro a Roma. Mi sono detto che era il fato ad aiutarmi e così sono partito con il progetto. Ho fatto tutto da solo, è stato faticosissimo, un lavoro assurdo, poiché si trattava di un posto vuoto senza pareti ne pavimenti”.

Giano oggi sta facendo un lavoro che gli piace e che lo appassiona molto, ossia costruire dei piccoli documentari, delle pillole di due o tre minuti realizzate con alcuni amici dell’università, cercando attraverso il canale Youtube “Made in pillole” di insegnare qualcosa che conosce ad altri che hanno la sua stessa passione.