fratelli-san-francesco:-bene-progetto-scalo-romana,-ma-comune-e-ferrovie-ci-aiutino-a-ricollocare-300-persone.

“Mi appello all’Amministrazione di Milano e alle Ferrovie, affinché ci aiutino ancora ancora una volta a collocare le 300 persone che dobbiamo traslocare dagli immobili di cui abbiamo usufruito finora e che ancora non sappiamo dove collocare. Aiutateci a dare loro una casa, un posto sicuro dove potersi ricostruire come esseri umani”.

Così Fratel Clemente, della Fondazione Fratelli di San Francesco che da vent’anni gestisce il centro di aiuto nell’area dello Scalo Romana dove a breve partiranno i lavori di riqualificazione.

“Con il nuovo progetto di Scalo Romana, la zona di Milano dove abbiamo operato in questi ultimi 20 anni subisce una meravigliosa radicale trasformazione che la renderà ancora più bella, nuova linfa per Milano ed il suo rilancio – spiega Fratel Clemente – ma non possiamo dimenticarci di chi ancora ha bisogno di noi e tantomeno permettere che queste persone fragili ed indifese tornino sulla strada: abbiamo dato loro un tetto ed assistenza in questi ultimi vent’anni, desideriamo con tutto il cuore continuare a farlo. Ecco perché – continua – La nostra missione è aiutare gli ultimi, avviarli alla vita per consentire ai piccoli di crescere in serenità, alle mamme di ritrovare una vita serena, ai clochard di riscoprirsi persone che ancora possono dare qualcosa alla società e non esserne considerati solo gli scarti. Ringrazio Ferrovie dello Stato ed il Comune di Milano che ci hanno consentito di aiutare tante persone che ne avevano bisogno: di togliere dalla strada tanti clochard, di dare un tetto e dignità a mamme sole con i loro piccoli, di prenderci cura di minori non accompagnati. Tutto questo siamo riusciti a farlo nelle strutture che ci sono state messe a disposizione. Quindi grazie davvero”, conclude il frate.(MiaNews)