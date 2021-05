Fiction Mediaset: le novità in arrivo

Se ami le fiction e stai cercando un calendario delle fiction in onda a dicembre e nei prossimi mesi su canali Mediaset, sei nel posto giusto. Ecco di seguito in ordine alfabetico e in ordine di uscita mensile le nuove fiction Mediaset!

Fiction Mediaset a maggio 2021

Cosa ci riserva Mediaset in campo fiction nel mese di maggio 2021?

Buongiorno, Mamma!, qui Raoul Bova Credits: Mediaset

Quando va in onda Buongiorno, mamma!? Dal 21 aprile al 26 maggio 2021

Prodotta da Lux Vide e diretta da Giulio Manfredonia, Buongiorno, mamma! è una fiction che va in onda dal 21 aprile 2021 su Canale 5.

Buongiorno Mamma trama

Guido e Anna sono i genitori di quattro figli. Sono una famiglia apparentemente normale. L’arrivo di Agata, una ragazza misteriosa in cerca di risposte, fa riaffiorare questioni legate al passato di Anna e Guido.

Fiction Mediaset prossimamente

Vanessa Incontrada Al 77esimo Festival Di Venezia Credits Franco Origlia E Getty Images

Quando va in onda Fosca Innocenti?

Con un comunicato stampa il 27 aprile 2021 Mediaset annuncia che Fosca Innocenti va in onda prossimamente su Canale 5. Restiamo in attesa di conoscere la data precisa.

Fosca Innocenti trama

Fosca è un Vice Questore, a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Il suo tallone d’Achille è Cosimo: il suo migliore amico e titolare dell’enoteca vicina al commissariato.

Alessandro Preziosi al 77esimo Venezia Film Festival il 6 Settembre 2020 Credits. Credits: Franco Origlia/Getty Images

Quando va in onda Masantonio – Sezione Scomparsi?

Questa fiction è in cantiere da più di due anni: le riprese sono al via a fine aprile 2019. Masantonio – Sezione Scomparsi è già stata trasmessa in Francia. Dovrebbe andare in onda prossimamente su Canale 5 in Italia. Sul web circolano voci di un debutto a fine giugno 2021, ma restiamo in attesa di conferme ufficiali.

Masantonio – Sezione Scomparsi trama

Elio Masantonio è un detective dai modi un po’ bruschi. Ha alle spalle un passato difficile. Sul lavoro, però, mette in gioco un’abilità molto particolare: si immedesima sulle persone che sta cercando. Instaura con loro un vero e proprio dialogo.

Laura Chiatti al Laura Biagiotti Fashion Show il 13 settembre 2020. Credits: Ernesto Ruscio/Getty Images

Quando va in onda Più forti del destino?

In seguito al comunicato stampa rilasciato da Mediaset il 27 aprile 2021, sappiamo che l’uscita di Più forti del destino è vicina. Va in onda prossimamente su Canale 5. Restiamo in attesa di un annuncio sulla data precisa.

Più forti del destino trama

Ambientata a Palermo nel 1886, Più forti del destino racconta del violento incendio che scoppia durante l’inaugurazione della Mostra dall’esposizione Nazionale. Le vittime sono per la maggior parte donne: proprio le donne subiscono molte ingiustizie in una società che fa fatica a lasciarsi alle spalle il suo maschilismo.

Giuseppe Zeno Al Servizio Fotografico De Il Clan Dei Camorristi Nel 2013 A Roma Credits Elisabetta A. Villa E Getty Images

Quando va in onda Storia di una famiglia perbene?

Storia di una famiglia perbene va in onda prossimamente su Canale 5. Questo è quanto apprendiamo dal comunicato stampa divulgato da Mediaset il 27 aprile 2021. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Storia di una famiglia perbene trama

Maria è una bambina che vive in un rione di Bari in cui i soprusi sono all’ordine del giorno. Trova un punto fermo in Michele. Tra lei – figlia di pescatori e lui – figlio del boss Nicola Straziota, c’è una splendida amicizia. Diventa poi un grande amore, non senza difficoltà.

Fiction Mediaset TBD

Raoul Bova in Ancora Un’Altra Storia Credits RAI

Quando va in onda Giustizia per tutti?

Tra i titoli più attesi della stagione televisiva 2019/2020 emerge quello di Giustizia per tutti. Ci aspettiamo dunque di vedere la fiction tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Giustizia per tutti trama

Roberto è un broker finanziario accusato di aver ucciso la moglie e per questo condannato a dieci anni di carcere. Durante gli anni di reclusione però, l’uomo studia legge e si laurea in Giurisprudenza. Una volta uscito di prigione, Roberto diventa l’avvocato di se stesso per provare a dimostrare la sua innocenza.

taoduefilm credits facebook

Quando va in onda Il coraggio di Ilaria?

Il coraggio di Ilaria è una fiction prodotta da Taodue in arrivo il prossimo autunno 2020! Le riprese della serie iniziano a gennaio 2020, quindi ci aspettiamo di vedere

Il coraggio di Ilaria trama

La fiction è ispirata alle vicende di Ilaria Cucchi e di suo fratello Stefano, morto in circostanze misteriose la notte del 22 ottobre 2009.

Claudio Santamaria è nel cast della fiction L’Ora, qui a Che Tempo Che Fa il 9 febbraio 2020 Credits Stefania D’Alessandro e Getty Images

Quando va in onda L’Ora?

Non conosciamo ancora la data precisa di uscita de L’Ora. Al momento il debutto è atteso per la stagione televisiva 2020-2021 su Canale 5.

L’Ora trama

La fiction L’Ora per la regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi vuole raccontare la lotta alla mafia tra il 1954 e il 1958. In particolar modo l’impegno del quotidiano L’ora, realmente esistito tra il 1900 e il 1992, che ha condotto molte inchieste sulla mafia.

Quando va in onda Luce dei tuoi occhi?

Ancora non c’è una data di uscita per Luce dei tuoi occhi. Le riprese iniziano il 6 luglio 2020 a Roma.

Luce dei tuoi occhi trama

Al centro della storia c’è un oscuro segreto. Emma è convinta che la figlia, che tutti credono deceduta, sia ancora viva.

Quando va in onda Solo 3? Prossimamente

Su Canale 5 va in onda prossimamente la terza stagione della fiction Solo con Marco Bocci. Siamo in attesa di sapere la data di uscita precisa.

Solo 3 trama

Non abbiamo ancora i dettagli sulla trama di Solo 3.