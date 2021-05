condanna-misik,-il-suo-ultimo-intervento-in-tribunale:-“la-russia-ci-insegna-ad-aver-paura,-ma-un-giorno-vinceremo”

Nel 2019 la foto di Olga Misik che leggeva la Costituzione a una falange di agenti anti-sommossa durante le proteste che infuocarono Mosca nell’estate fece il giro del mondo. Oggi diciannovenne e non più protetta dalla minore età, “la ragazza della Costituzione” è stata condannata a due anni e nove mesi di “limitazione della libertà” per vandalismo, un’accusa infondata e basata su prove falsificate secondo l’ong per i diritti umani Memorial.