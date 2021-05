Il ciambellone allo yogurt con ciliegie e mandorle è una di quelle torte che si preparano in pochi minuti e che fanno una gran figura. Non ci sono difficoltà nell’impasto, a parte l’accortezza di montare prima le uova con lo zucchero in modo da incorporare il massimo dell’aria possibile.

In questa ricetta l’impasto è insaporito dalla farina di mandorle e reso morbidissimo dallo yogurt greco e dall’olio di riso, che oltre a conferire sofficità ha un sapore neutro, che non inquina il profumo di mandorle e ciliegia che si sprigiona a ogni morso di questa torta.

La ricetta prevede l’uso di farina auto lievitante, ma, se non ce l’avete, potete sostituirla con mezza bustina di lievito per dolci. Potete inoltre sostituire le ciliegie con altri frutti, specie quelli primaverili estivi: viene molto bene anche con le albicocche e con le pesche.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 45 minuti



Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

10 persone

Ingredienti

250 g Farina auto lievitante

200 g Ciliegie

125 g Yogurt Greco

125 g Zucchero Di Canna

100 ml Latte fresco

100 g Farina di mandorle

100 ml Olio di riso

2 Uova

1 Limone

Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta del ciambellone allo yogurt con ciliegie e mandorle, lavate, asciugate e togliete il picciolo alle ciliegie.

Denocciolatele poi con l’apposito attrezzo e fatele a pezzetti.

Accendete il forno e portatelo a 180° con funzione ventilata.

Versate in una ciotola lo zucchero di canna e unite le uova, sbattendo ben bene con una frusta.

Aggiungete l’olio, poi lo yogurt, il latte e continuate ad amalgamare con la frusta.

Unite poi la farina di mandorle, una generosa grattata di scorza di limone e la farina auto-lievitante, sempre mescolando.

In ultimo aggiungete le ciliegie e date un’ultima mescolata, avrete ottenuto un composto morbido.

Ungete ed infarinate uno stampo da ciambella, versateci l’impasto livellandolo bene e infornate per circa 45 minuti, verificando l’avvenuta cottura con uno stuzzicadenti.

Una volta cotto, sfornate e fate raffreddare il ciambellone; sformatelo, e decoratelo con zucchero a velo a piacere.