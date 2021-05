Il figlio di Billy Costacurta, Achille, sarebbe stato picchiato da cinque poliziotti: la denuncia arriva dal ragazzo via Instagram

Achille, figlio di Billy Costacurta (Instagram)

Il figlio di Billy Costacurta, Achille, di soli 16 anni, sarebbe stato picchiato da alcuni poliziotti, finendo poi in ospedale. A raccontare l’accaduto è il ragazzo stesso che ha pubblicato alcune storie su Instagram: “Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni dalla Polizia di Stato che la gente elogia tanto. Mi hanno picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano. Mi devo operare solo per averli chiamati sbirrazzi. Un bel 100K ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere”.

IN AGGIORNAMENTO

