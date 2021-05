Belen offesa sui social “Sei una vergogna”, la mamma di Belen dà una risposta da applausi

Spread the love











Belen Rodriguez è agli sgoccioli della sua gravidanza e il pancione, di cui va fiera e orgogliosa, è davvero ormai evidentissimo.

Belen continua a postare sui social le foto che la ritraggono bellissima e raggiante e, spesso, nelle foto c’è anche il suo compagno, Antonino Spinalbanese a cui dedica sempre delle frasi bellissime che testimoniano il loro grandissimo amore.

Sui social i due si scambiano frasi e tenerezze e il web spesso approva ma, a volte, critica come accade sempre.

Belen attaccata nel ruolo di mamma, la signora Veronica Cozzani scende in campo e difende la figlia

Belen è certamente abituata a ricevere insulti e critiche, spesso da gente invidiosa della sua bellezza e del suo successo, a volte da parte di gente che proprio non condivide il suo stile di vita. Ciò che ultimamente le hanno molto rimproverato è di passare facilmente da una storia d’amore all’altra e di essere rimasta incinta dopo poco essersi lasciata con il marito, Stefano De Martino.

Ma l’offesa ultima che ha ricevuto e che la mamma di Belen non ha accettato è stata in riferimento al suo ruolo di mamma. Infatti, qualcuno sui social le ha scritto: “La mamma deve essere una vera madre, con questa è una vergogna”.

La frase è stata decisamente pesante e, per questo, è intervenuta direttamente Veronica Cozzani, la mamma di Belen che ha risposto così: “Tu sei una vergogna, chiudi la tua boccaccia” e il web si è scatenato in emoticon che rappresentano applausi.

Belen è sempre stata un personaggio molto discusso e, anche se lei ha provato con tutta se stessa a ricucire il rapporto con l’ex marito, Stefano De Martino, il fallimento è stato totale. Solo l’estate scorsa scoppiò una bomba quando si insinuò che la causa della rottura tra Stefano De Martino e Belen fosse una relazione extraconiugale che De Martino stava intrattenendo con Alessia Marcuzzi. La storia, smentita da tutti i protagonisti, compresa Belen non è poi risultata vera ma, in ogni caso, il matrimonio è finito e, questa volta Belen ha voluto mettere una pietra sopra addirittura affrontando una’altra gravidanza con il suo attuale compagno, segno che, per lei, questa storia è davvero importante.

Belen Rodriguez posta un video che mostra il piedino di Luna Marie

Belen, sui social ha scritto: “Luna si fa sentire e vedere… il suo piede!!”

E poi ha postato un video dove si vede il suo grembo che si muove e, ad un certo punto, si vede un piedino.

