avete-mai-visto-la-villa-di-roberto-benigni-in-sardegna?-un-posto-da-sogno

L’attore Roberto Benigni condivide con sua moglie Nicoletta Braschi una bellissima villa da sogno in Sardegna. Ecco i dettagli

Le curiosità dell’attore (Foto Web)

Roberto Benigni classe 1952 è uno dei comici, sceneggiatori, registi e attori italiani più importanti del panorama cinematografico nazionale e internazionale. Egli viene contraddistinto per i suoi monologhi dalla comicità ironica e dissacrante e il suo carattere e vivace, irruente e gioioso soprattutto durante le sue ospitate.

Benigni nasce in provincia di Arezzo a Manciano La Misericordia ed è il più giovane delle tre sorelle, si trasferisce ad una frazione vicino Prato e consegue il diploma da ragioniere all’ istituto tecnico commerciale Datini di Prato. La sua vera passione da sempre è lo spettacolo, e, dopo aver cominciato la sua carriera come cantante e musicista debuttando nel 1971 con lo spettacolo Il re nudo, diretto da Paolo Magelli, fa la conoscenza di Luigi Delli, Carlo Monni e Donato Sannini e gli viene presentato marco Messeri con il quale avvia una collaborazione con diversi spettacoli.

L’immagine di Benigni a quei tempi si forma come un personaggio scomodo, ribelle, amato da una parte e odiato dall’altro, di nicchia; uno degli avvenimenti più simpatici dell’attore è il bacio appassionato con il conduttore durante il Festival di Sanremo del 1980. Collaborerà spesso con Bertolucci con un’antologia di spettacoli tenuti dal comico nelle piazze e nei teatri di tutta Italia, chiamatosi TuttoBenigni.

Federico Fellini diceva di lui: “Come compagni d’avventura ho scelto Benigni e Villaggio. Due geniali buffoni, due aristocratici attori, unici, inimitabili, che qualunque cinematografia può invidiarci tanto sono estrosi. Penso che possano essere gli amici ideali per inoltrarsi in un territorio che non ha mappe, né segnaletica”. Nel 1990 ha l’occasione di recitare nel film di Federico Fellini insieme a Paolo Villaggio, La voce della Luna e Fellini aggiunge: “Benigni e Villaggio sono due ricchezze ignorate e trascurate. Ignorarne il potenziale mi sembra una delle tante colpe che si possono imputare ai nostri produttori. La pellicola è una sorta di invocazione al silenzio contro il frastuono della vita contemporanea”. Uno dei suoi successi più grandi è il film La vita è Bella ricevendo sette candidature all’edizione degli Oscar del 1999.

Oggi Benigni condivide il suo tempo in una bellissima villa da sogno insieme a sua moglie Nicoletta Braschi.

Roberto Benigni e la sua villa da sogno

La villa da sogno (Foto web)

L’idea del suo film di successo La vita è bella è nata proprio nella dimora da sogno che l’attore possiede a La Maddalena insieme a Nicoletta Braschi sua moglie dove i due passano una settimana all’anno. Una tranquillità, pace e relax assoluto lontano dai riflettori e dalla vita mondana. L’unico suono che viene percepito è il grido dei cormorani e dei gabbiani.

La splendida villa sul mare è molto grande ed è dotata di una bellissima piscina, ed è stata terminata nel 1996. Una superficie di 60 metri quadrati elegante, sobria, un bagno, un camino, un soggiorno e una stanza da letto con due soli comodini.

La casa si contraddistingue per la semplicità e l’accattivante clima di accoglienza che vi si respira. A dare quel tocco in più sono i quadri voluti da Nicoletta.

Tore Dore racconta di Benigni: “Lui è molto abitudinario è molto aperto con tutti ma ha anche dei momenti di completo isolamento. Si gode le sue vacanze estive ma vuole anche lavorare. Va in spiaggia solo verso le 19, vestito di tutto punto. Addirittura indossa un doppiopetto nero, che io chiamo “l’abito da prete”, con calzettoni bianchi e zoccoli. Non l’ho mai visto fare il bagno ed ha grosse difficoltà a camminare a piedi nudi sugli scogli. Ora il super premiato Benigni ha un motivo in più per ritornare sull’isola che gli ha portato fortuna, come lui stesso ha ammesso“.