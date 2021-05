aurora-ramazzotti-scrive-un-post-e-roberto-alessi-commenta-“non-si-sa-mai-…”

Spread the love











Aurora Ramazzotti come tutti sappiamo è la figlia di Michelle Hunziker, la nota conduttrice Svizzera e di Eros, il cantautore Romano tra i più amati e apprezzati non soltanto nel nostro paese, ma anche all’estero. In tutti questi anni Aurora si è fatta strada nel mondo dello spettacolo e oggi oltre ad essere un personaggio pubblico molto amato è anche molto seguita ed è una conduttrice radiofonica. Come abbiamo avuto modo già di anticipare, Aurora è molto seguita sui social network soprattutto su Instagram, dove tiene una rubrica attraverso la quale dà dei consigli ai suoi follower, che chiedono il suo aiuto e parere in determinati circostanze.

Aurora Ramazzotti e la notizia che tutti aspettavano

Da un po’ di tempo a questa parte, anche sui social network la figlia di Michelle ha anche affrontato un tema molto delicato. In questi anni purtroppo Aurora ha dovuto lottare contro l’acne, un fastidioso problema che le ha causato sicuramente tanta insicurezza. Adesso però attraverso i social è arrivato l’annuncio che ha fatto tanto piacere ai suoi follower. Ebbene sì, Aurora sembra aver finalmente conflitto l’acne grazie soprattutto all’aiuto di una persona. Aurora ha anche imparato tanto a valorizzarsi e questo sicuramente è stato di aiuto in questo percorso.

La figlia di Michelle ha sconfitto l’acne, Roberto Alessi la punzecchia

A commentare la notizia sono stati tanti follower ma anche Roberto Alessi, che tutti noi sappiamo essere il direttore di Novella 2000. Quest’ultimo però nel commentare la notizia di Aurora, sembra abbia voluto anche punzecchiarla un pò. “La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha vinto la battaglia con l’acne: ora allo specchio Auri ci può tornare: è bellissima. Una sola domanda: dí pure a noi la cura, non si sa mai”. Questo quanto scritto da Alessi. Insomma sembra che il direttore di Novella 2000 abbia voluto in qualche modo stuzzicare un po’ la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, che al momento non ha ancora risposto.

Aurora si è affidata ad una persona di fiducia per guarire

Sicuramente per Aurora non è stato facile in questi anni combattere contro l’acne, che è un problema molto comune tra i più giovani e che spesso può andare a ledere proprio l’autostima di una persona. Come già abbiamo detto, Aurora è riuscita a guarire grazie all’aiuto di una persona di sua fiducia e alla quale Aurora ha deciso di affidarsi. “La causa non mi interessava più trovarla. Mi sono abbandonata alle mani di una persona che, a pelle(ironia della sorte), mi ispirava fiducia. Ho imparato a fidarmi”.

