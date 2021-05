Gabriele Moschella

Si è spento a soli 58 anni, lunedì 10 maggio nella sua Alba, Gabriele Moschella. Parrucchiere di professione e con una grande passione per lo sport: in particolare, per il podismo. Ha lasciato la compagna Graziella con Isabella e Lorenzo, il papà Lorenzo, la mamma Sara, la sorella Rosanna e la nipote Francesca. Mercoledì 12 maggio (ore 16) i funerali nel Duomo albese.

