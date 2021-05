temptation-island:-quando-inizia?

Spread the love

Anche se manca ancora un po’ all’inizio di Temptation Island proprio in queste ore i listini pubblicitari di Publitalia hanno svelato la data ufficiale in cui il reality prodotto da Maria De Filippi debutterà! Scopriamone insieme qualcosa in più!

Per la nuova edizione di Temptation Island c’è grande attesa e, infatti, il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di scoprire quali coppie prenderanno parte alla nona stagione del reality di Maria De Fillippi.

Qualche giorno fa Raffaella Mennoia aveva rivelato di aver già cominciato a “provinare” i possibili concorrenti e, tramite i suoi social, aveva fatto sapere di essere impaziente all’idea di presentare i nuovi protagonisti al pubblico. Per ora, però, non si sa ancora molto.

Certa, invece, è la data di partenza del programma che, secondo alcune indiscrezioni, è più vicina di quello che sembra.

Temptation Island: la nona edizione pronta a partire

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island, reality che ormai da anni ci tiene compagnia nelle più calde estati italiane.

Delle coppie che si metteranno in gioco per 21 giorni, lasciandosi tentare da bellissimi single, non si sa ancora molto anche se i nomi fatti sono stati tanti. Da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, infatti, le indiscrezioni circolate hanno riguardato diversi vip e personaggi famosi.

Per ora, però, di certo c’è solo la data! Il debutto ufficiale del programma, infatti, è fissato per mercoledì 30 giugno 2021 e poi si sposterà alla prima serata del lunedì. Visto che lo show durerà per sei puntate, perciò, dovrebbe concludersi ad inizio agosto, precisamente il 2.

La notizia è stata anche confermata dalla pubblicazione dei listini pubblicitari di Publitalia (concessionaria di pubblicità delle reti televisive Mediaset), che hanno anno svelato quando debutterà la trasmissione che, con molta probabilità, vedrà ancora una volta al timone Filippo Bisciglia.

Siete pronti a godervi lo show?