Lo smoothie ai cetrioli, melone e cocco è una bevanda preparata con frutta fresca e latte di cocco, una fonte naturale di vitamine e un’ottima bevanda da usare come spezza fame. Qui i cetrioli, il melone e il latte di cocco sono arricchiti da cocco grattugiato e semi di Chia.

Gli smoothies sono i fratelli americani dei frullati e generalmente, rispetto al frullato fragole e banana della nostra infanzia, sono più leggeri perché preparati con latte vegetale oppure semplicemente con frutta e ghiaccio. In questo caso l’aggiunta dei semi di Chia contribuisce ad aumentare l’apporto nutritivo e salutare di questa ricetta. I semi di Chia infatti sono considerati un superfood per le loro proprietà anti colite, anti colesterolo e dimagranti. Per poter godere a pieno delle loro proprietà nutritive, frullateli leggermente o schiacciateli grossolanamente in un mortaio prima di aggiungerli alla bevanda

Fate attenzione allo strumento che usate, in generale il mixer o i frullatori a immersione non sono adatti, quello che va bene per queste preparazioni è il blender, o il frullatore col bicchiere, che di solito lavora con molti più giri al secondo rispetto al mixer ed è pensato proprio per i frullati.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

2 Cetrioli

5 Melone a fette

500 ml Latte Di Cocco

1 Sedano gambo

20 g Cocco grattugiato

1 Lime

10 g Chia

Preparazione:

Per preparare la ricetta dello smoothie ai cetrioli, melone e cocco, lavate e asciugate il cetriolo.

Eliminate la buccia esterna e tagliatelo a fette.

Eliminate la buccia dal melone e tagliatelo a tocchetti.

Tagliate a pezzi il sedano.

Trasferite il tutto nel frullatore.

Inserite nel frullatore il latte di cocco, il cocco grattugiato ed il succo di un lime.

Azionate il frullatore e frullate fino ad ottenere un composto omogeneo.

Distribuite lo smoothie nei bicchieri e aggiungete i semi di Chia sulla superficie.