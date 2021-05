sequestrati-nel-fossanese-oltre-25mila-prodotti-non-sicuri:-fra-questi-guanti,-mascherine-e-termometri

Nei primi mesi del 2021 è proseguita senza soluzione di continuità l’attività dei Finanzieri del Comando Provinciale di Cuneo a tutela dei consumatori, con particolare riguardo al contrasto della contraffazione, dell’abusivismo commerciale e della sicurezza dei prodotti, specie quelli legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, i militari della Tenenza di Fossano hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 25 mila prodotti non sicuri, sanzionando in via amministrativa i 3 titolari di altrettanti punti vendita.

I beni sequestrati sono soprattutto guanti, mascherine e termometri per la misurazione della temperatura corporea, ma anche accessori per la casa. Tutti i prodotti erano sprovvisti di indicazioni minime, che devono essere riportate in lingua italiana, come previsto dal Codice del Consumo. Il più recente degli interventi è stato eseguito dalle Fiamme Gialle nell’ambito della Fiera di San Giovenale, a Fossano, dove un commerciante aveva esposto per la vendita oltre 2 mila mascherine, risultate irregolari all’esito dei controlli svolti.

L’attività dei Finanzieri dipendenti dal Comando Provinciale di Cuneo mira a contrastare gli illeciti economico-finanziari connessi al commercio di prodotti non sicuri tutelando, da un lato la salute dei consumatori e dall’altro l’economia legale, inquinata da operatori scorretti che approfittano dell’emergenza da Covid-19 per trarre ingiusto profitto.

