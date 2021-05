rudy-zerbi-appare-sconvolto-come-mai-prima:-non-era-mai-successo

Dichiarazioni sorprese, quelle rilasciate da Rudy Zerbi riguardo uno dei concorrenti di ‘Amici’ che si giocherà la finale

Rudy Zerbi (Instagram)

Da produttore discografico il buon Rudy Zerbi si è ritagliato grandi soddisfazioni nel corso della sua carriera. Allo stesso modo, oggi, il 52enne lodigiano sta raccogliendo i soliti e graditi consenso del pubblico come coach all’interno di ‘Amici’. Il sodalizio con il programma di Maria De Filippi è cominciato ormai diversi anni fa, quando Zerbi veniva invitato soltanto per giudicare le alcune prestazioni degli alunni, poi con il tempo è diventato una presenza fissa. La grande competenza di Rudy, infatti, ha fatto si che Mediaset puntasse fortemente su di lui, al punto da farlo diventare anche uno dei giudici di ‘Tu si que vales’.

Ma anche altre esperienze ad ‘Italia’s got talent‘ ancora come giurato, e poi ospite fisso per il ‘Maurizio Costanzo Show’, senza dimenticare la sua attività nel mondo della radiofonia. Insomma, di Zerbi ce n’è per tutti i gusti, considerando che anche attraverso i social il suo lavoro prosegue nel tenersi a stretto contatto con i suoi followers. Ad oggi, però, l’impegno più importanti di Rudy è proprio in quel di ‘Amici‘, dove guida la sua squadra in compagnia di Alessandra Celentano.

Rudy Zerbi sorpreso, non era mai successo

E proprio il programma di Canale 5 è ormai arrivato alla battute conclusive, con la finale che è alle porte e gli alunni del programma pronti a misurarsi l’uno contro l’altro. Si avvicina il momento in cui sapremo chi raccoglierà l’eredità di Gaia Gozzi, la vincitrice dell’ultima edizione del programma. Sangiovanni, Deddy, Aka7even, Giulia ed Alessandro, sono loro i cinque finalisti che si contenderanno la vittoria finale.

E proprio su uno di questi il buon Zerbi ha voluto spendere alcune parole. Dichiarazioni sorprese, per un fatto che non era mai accaduto e sul quale Rudy ha voluto sottolineare alcuni aspetti. “Sono veramente felice che Sangiovanni sia in finale. Sono contento perchè quello che sta succedendo fuori è un po’ la conferma di quello che è successo qui. Sangiovanni ha vinto due dischi d’oro, uno di platino”, le parole di Zerbi.

Il produttore prosegue sviscerando un aspetto particolare della finale di Sangiovanni. “Nella storia dei talent in Italia non era mai accaduto che un concorrente cosi giovane vincesse, a soli 18 anni, due dischi d’oro ed uno platino. Sono felice per lui, è un bell’inizio che speriamo sia l’inizio di una bella carriera”.