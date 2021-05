ricordate-elena-santarelli?-dopo-il-brutto-caso-di-malattia,-ecco-oggi-come-sta

Elena Santarelli ha dovuto lottare contro una brutta malattia in famiglia. Andiamo a vedere insieme come sta oggi

Per una madre è la notizia più brutta che possa arrivare, quella di una grave malattia diagnosticata al proprio bambino.

La Santarelli ha dovuto affrontare un periodo durissimo, caratterizzato dalla paura, dal dolore e dall’angoscia. La famiglia, ed in particolare i suoi figli, per la showgirl sono senza dubbio la cosa più importante della vita.

Suo marito è Bernardo Corradi, ex calciatore di serie A ed attualmente commissario tecnico della Nazionale italiana under-17. Insieme a lui Elena ha avuto due splendide creature, il primogenito Giacomo nato nel 2009 e la piccola Greta venuta al mondo nel 2016.

La showgirl nata a Latina invece è tornata da un paio di stagioni in tv, dopo un periodo in cui aveva rallentato la sua attività nel mondo dello spettacolo. Il suo ritorno è avvenuto sui canali Rai come opinionista all’interno della trasmissione “ItaliaSi”.

La malattia del figlio di Elena Santarelli

L’atroce notizia della malattia di Giacomo è giunta nel 2017, dopo che il piccolo era caduto a scuola e aveva riportato dei forti mal di testa. Il mese seguente fu portato a fare una visita da suo padre, in quanto Elena era impossibilitata dalle stampelle a causa di un’operazione da poco affrontata.

Tuttavia il responso dei medici fu assolutamente shockante: tumore cerebrale. Corradi a quel punto entrò in confusione, non riuscendo a trovare le parole per dirlo a sua moglie. Così prese il bimbo ed iniziò a girare per Roma, finché Elena si insospettì e si attaccò al telefono per chiamare ripetutamente l’ex calciatore.

Elena si è accorta subito che qualcosa non andava, ma al momento del ritorno a casa di Bernardo e Giacomo scoprì tutta la verità. La notizia è stata assurda, una cosa durissima da poter accettare.

Fortunatamente la famiglia ha trovato il coraggio e si è stretta attorno al figlio, affrontando il percorso di cure che è durato in tutto un anno e mezzo. Alla fine il piccolo è riuscito a sconfiggere il tumore, riportando così la serenità in casa.

La showgirl e suo marito si sono uniti in questa battaglia, a differenza di tante altre coppie che in un momento come questo sono andate in crisi. La loro unione è apparsa invece fortissima, tanto che ad oggi finalmente tutta la famiglia è tornata a vivere con gioia e con il sorriso.