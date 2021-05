paolo-bonolis-senza-parole:-tutta-colpa-di-una-concorrente

Spread the love

Una delle concorrenti della scorsa puntata di Avanti un altro è riuscita a far rimanere senza parole Paolo Bonolis. Come? Sfoderando una collana con un particolarissimo ciondolo, che ha sconvolto (ma anche fatto ridere) il conduttore e il pubblico a casa. Ecco di che si tratta!

Paolo Bonolis, insieme a tanti ospiti e, soprattutto, al suo inseparabile amico Luca Laurenti, porta avanti da anni numerosi programmi e, in particolare, di recente sta conquistando il pubblico con “Avanti un altro”.

La versione serale dello show non sta ottenendo i risultati sperati ma, nonostante questo, il celebre conduttore non ha intenzione di fermarsi!

Paolo, infatti, continua ad intrattenere il suo pubblico sera dopo sera, con la sua verve e i divertenti siparietti che prendono vita all’interno del suo salotto televisivo.

Poche ore fa, però, è successo qualcosa che ha lasciato senza parole anche il conduttore stesso.

Paolo Bonolis: stupito dalla concorrente

Nell’ultima puntata di Avanti un altro pure di sera, andata in onda domenica 9 maggio, una delle concorrenti ha davvero stupito Paolo Bonolis. La donna, infatti, non solo ha risposto in maniera corretta a varie domande ma ha anche mostrato al conduttore e al suo pubblico una particolare collanina.

A lasciare senza parole Paolo, però, è stato soprattutto il ciondolo che la donna indossava sulla catenina, a forma di membro maschile.

“Sono sgomento. Mai visto una cosa simile. Siamo in una trasmissione, arriva una concorrente e tira fuori il ca…”

ha detto infatti ironico il conduttore, scherzando con Laurenti.

“Anche noi ce l’abbiamo, ma l’abbiamo sempre tenuto dentro”.

ha aggiunto poi la spalla di Paolo, ironizzando sul gesto della concorrente che ha dichiarato di essere un’archeologa.

Insomma, ancora una volta il programma del presentatore romano ha dato vita all’ennesima gag che ha divertito lo studio e il publico. Sarà per questo che Bonolis si fa così amare dai telespettatori?