Le linguine al pesto di zucchine sono un primo piatto ricco e leggero, che usa la crema di zucchine per creare una mantecatura della pasta. È molto veloce da preparare perché le zucchine vengono frullate crude, e il pesto viene aggiunto alla pasta appena scolata assieme a un mestolo di acqua di cottura.

Praticamente si tratta di un pesto genovese in cui il basilico è sostituito, in parte, dalle zucchine; per la perfetta riuscita di questa ricetta sarebbe meglio optare per le zucchine verde chiaro, che sono meno ricche d’acqua, oppure per delle piccole zucchine novelle. Se però non le avete, cercate di togliere la parte centrale della zucchina, che in quelle verdi grandi è spesso spugnosa e insipida.

Tra i nutrienti fondamentali, le zucchine contengono soprattutto potassio e acido folico, vitamina E e vitamina C. Sono diuretiche e antiinfiammatorie. Sono inoltre un frutto molto abbondante, chiunque abbia coltivato o visto coltivare una pianta di zucchine sa quanto possa essere produttiva, dunque sono anche un cibo molto sostenibile.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 15 minuti



Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

400 g Pasta tipo linguine trafilate in bronzo

100 g Parmigiano Reggiano

10 foglie Basilico

40 g Pinoli

3 Zucchine

2 spicchi Aglio privati dell’anima

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle linguine al pesto di zucchine, lavate le zucchine e tagliatele per il lungo, eliminando un po’ della spugna interna.

Tagliate a pezzetti e mettete nel mixer insieme a tutti gli altri ingredienti, regolando l’olio affinché si ottenga una crema morbida che metterete in un largo tegame.

Assaggiate per regolare il sale.

Lessate le linguine in abbondante acqua salata e scolatele tenendo da parte un po’ di acqua di cottura.

Accendete il fuoco sotto il tegame, gettateci dentro le linguine e mantecate insieme a poca acqua di cottura per volta fino a ottenere la giusta cremosità.

Impiattate e servite subito.