israele,-notte-di-combattimenti:-da-gaza-partiti-250-razzi,-raid-dell’esercito-su-130-obiettivi

Nottata di combattimenti fra Israele e Hamas a Gaza. Dalla Striscia, secondo il portavoce militare, sono stati lanciati ieri oltre 250 razzi verso lo Stato ebraico, decine dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. I lanci sono proseguiti anche stamane, con un attacco ad Ashkelon. La aviazione israeliana ha colpito 130 obiettivi militari a Gaza. Secondo il Times of Israel, nell’elenco dei punti colpiti ci sono la casa di un alto comandante di Hamas, il quartier generale dell’intelligence di Hamas, due tunnel che si avvicinavano alla barriera di sicurezza e alcuni siti di produzione e stocaggio di razzi. Incidenti fra dimostranti palestinesi e la polizia israeliana si sono verificati a Gerusalemme est. Manifestazioni di protesta anche in località arabe di Israele. A innescare l’escalation di violenza è stata la vicenda degli sgomberi nel quartiere Sheikh Jarrah, che ormai da giorni è motivo di manifestazioni e scontri sulla Spianata delle Moschee.

Vittime e feriti, bilancio sempre più pesante

Fonti palestinesi riferiscono che si sono avuti almeno 20 morti e decine di feriti. Secondo l’agenzia di stampa Ap, il bilancio è stato di 24 vittime, compresi nove bambini, la maggior parte colpiti da attacchi israeliani. A loro si aggiungono gli oltre 700 palestinesi rimasti feriti negli scontri con le forze di sicurezza israeliane a Gerusalemme e in Cisgordania. Per quanto riguarda Israele, l’esercito ha riferito di sei civili rimasti feriti dal lancio di un razzo martedì mattina ad Ashkelon, che ha colpito un condominio. I militari hanno anche fatto sapere che a loro risultano essere soltanto 15 i membri dei gruppi armati palestinesi colpiti a morte nel corso della notte.

Fonti dell’esercito israeliano: “L’operazione durerà diversi giorni”

I combattimenti iniziati ieri fra Hamas ed Israele sono stati chiamati dall’esercito israeliano “Operazione Guardiano delle Mura”. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i vertici militari presumono che proseguirà per diversi giorni. A Gaza le milizie palestinesi hanno allestito una sala comune di operazioni. Nei loro media i lanci di razzi verso Israele sono chiamati “Operazione Spada di Gerusalemme“. In un video diffuso sul web, l’ala militare di Hamas ha affermato: “Gerusalemme ha chiamato, Gaza ha risposto”.

Disordini a Lod, un arabo colpito a morte

Gravi disordini sono avvenuti la scorsa notte nella città a popolazione mista di Lod, a est di Tel Aviv. Il quotidiano Makor Rishon racconta che dimostranti arabi hanno attaccato residenti ebrei in due rioni della città. Negli incidenti due dimostranti sono stati feriti da colpi di arma da fuoco ed uno di essi è deceduto poco dopo il ricovero in un ospedale cittadino. A quanto pare è stato colpito da un ebreo che temeva di essere linciato dai dimostranti dopo che avevano già attaccato un commissariato di polizia, un museo e un collegio rabbinico.

Il segretario di Stato Usa Blinken: “Gli scontri si fermino subito”

“Siamo molto concentrati sulla situazione in Israele, Cisgiordania, Gaza, molto preoccupati per gli attacchi missilistici che stiamo vedendo. Devono fermarsi ora, devono essere fermati immediatamente. Siamo anche, ovviamente, preoccupati per la violenza, le azioni provocatorie dentro e intorno al Monte del Tempio. Quella violenza deve cessare. Tutte le parti devono ridurre le tensioni, adottare misure pratiche per calmare le cose. È imperativo che tutte le parti prendano provvedimenti per allentare la tensione e calmare la situazione”. Lo ha detto il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al termine di un incontro con il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi. “Sono profondamente preoccupato per gli attacchi missilistici. E anche se tutte le parti intraprendono misure per ridurre l’escalation, Israele, ovviamente, ha il diritto di difendere il suo popolo e il suo territorio da questi attacchi”, ha aggiunto.

L’Onu per ora tace: nessuna dichiarazione comune

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito con urgenza sugli scontri a Gerusalemme, ma non ha raggiunto un accordo per una dichiarazione comune. Gli Usa hanno giudicato che un “messaggio pubblico non era appropriato in questa fase “, riferiscono fonti diplomatiche. “Gli Stati Uniti sono costruttivamente impegnati a far sì che ogni azione del Consiglio di sicurezza contribuisca ad allentare le tensioni”, si è limitato ad affermare nel corso del pomeriggio un portavoce della missione americana all’Onu. L’incontro si è tenuto su richiesta di Tunisia, Norvegia e Cina che hanno presentato una bozza di dichiarazione, in cui si invitava “Israele a fermare le attività di insediamento, demolizione ed espulsione” dei palestinesi, “anche a Gerusalemme Est”. In questa bozza di documento, ottenuta dall’agenzia di stampa Afp, il Consiglio esprime “la sua grave preoccupazione per le crescenti tensioni e violenze nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est”. Si sottolinea “l’importanza” per tutte le parti “di astenersi dall’adottare misure unilaterali che esacerbino le tensioni e minino la fattibilità della soluzione dei due Stati”. E si chiede loro di “dare prova di moderazione, di astenersi da ogni provocazione e retorica, e di mantenere e rispettare lo status quo storico nei luoghi santi”.