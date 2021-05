isola-dei-famosi,-fariba-denuncia-awed:-“ha-bestemmiato”

L’isola dei famosi continua a resistere nonostante i numerosi abbandoni ed infortuni che hanno costretto diversi naufraghi ad andare via prima del previsto. Con l’arrivo dei nuovi naufraghi le dinamiche sono cambiate in Honduras ed iniziano le prime nomination che vanno decisamente sul personale. Fariba Teherani nel nominare Awed ha anche denunciato un avvenimento che riguarderebbe una bestemmia dello youtuber.

Fariba Teherani è una delle naufraghe che nel corso della scorsa diretta è stata in grado di suscitare diverse emozioni: dalla paura, all’ammirazione sino alle risate.

Il suo personaggio sopra le righe è un toccasana di questa edizione che, anche senza volerlo, riesce a portare il sorriso; come dimostrato da tutte le nomination alle quali è sopravvissuta indenne, Fariba è sicuramente molto amata dal pubblico e, allo stesso tempo, temuta dal gruppo.

Nel corso delle scorse nomination infatti, la persiana ha fatto capire di essere sempre molto attenta a ciò che la circonda, notando un particolare su Simone Paciello, in arte Awed.

Leggi anche: Isola dei famosi: Elisa Isoardi sconvolta da Fariba e Ubaldo

Awed ha bestemmiato? La denuncia di Fariba

Fariba si è scontrata diverse volte con gli altri naufraghi, soprattutto per incomprensioni dettate dal suo modo di esprimersi e dimostrare affetto; se dal punto di vista linguistico Fariba non si fa capire, il suo udito è molto funzionante.

Nel corso delle nomination della scorsa diretta la madre di Giulia Salemi ha nominato Awed, non solo per via del “tradimento” per un gruppo più forte, ma anche per essersi macchiato di “”Blasfemia”:

“Nomino questa persona. Io nomino Awed perché nell’altra Isola era amico mio fino a quando il gruppo non si è messo contro di me. Allora per farsi ben volere da tutti gli altri è cambiato da così a così. Io con lui sono stata generosissima. Lo nomino anche perché il mercoledì mi diceva ‘ti voglio bene’ e poi ha cambiato atteggiamento nei miei confronti”, E stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma. Lui appena vede il gruppo più forte ti tradisce. Io so che lui vi sta simpatico, ma non ci si comporta così e poi non fa che dormire e mangiare”.

Delle accuse molto forti quelle di Fariba che, essendosi dilungata troppo, ha fatto sorridere tutti in studio, portando sua figlia Giulia ad intimarle di smettere di parlare!

Cosa farà la produzione a riguardo? Se dovesse essere vero che Awed ha commesso questo gesto, prenderà provvedimenti?