in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-11-maggio:

Elon Musk, che è un genio, ammette: “A volte dico cose strane”. Qui di geni se ne vedono pochi, infatti molti dicono cose strane, ma nessuno lo ammette. Domenica, alla solita fiera del mitomane su La7, si processava Davigo, cioè l’unico non indagato del caso Amara; poi si intervistavano dei passanti per sapere se la […]

L’Intervista – Luigi Di Maio “Pd, no alla guerra di accuse M5S, con Conte svolta verde” Amministrative – Roma e i guai giallorosa

Covid-19 – corsa contro il tempo Coprifuoco: da lunedì alle 23 Regioni: “Colori? Facciamo noi” Un primo accordo sembra fatto. Da lunedì prossimo, 17 maggio, il cosiddetto coprifuoco in vigore da novembre alle 22 dovrebbe slittare alle 23 o alle 24. Una o due ore in più. Oggi Mario Draghi ne parlerà con i ministri capi-delegazione dei partiti nella cabina di regia Covid, che però sarà dedicata al decreto Sostegni […] di Alessandro Mantovani e Giacomo Salvini

Lampedusa Migranti: 20 sbarchi, 5 morti e un altro sos Salvini all’attacco, Lamorgese chiama l’Ue Oltre duemila migranti arrivati in appena 24 ore a Lampedusa. Nell’ultima settimana, sono 20 i barconi partiti dalla Libia salvati e intercettati, altri cinque si trovano al momento a largo del Mediterraneo in attesa di essere recuperati. E sarebbero 5 i morti in acque libiche fra domenica e ieri, 500 dall’inizio dell’anno. Lampedusa torna al […]

Ora “misura ponte” L’assegno unico per i figli rinviato a gennaio 2022 Si sa, l’annuncite politica non va mai di pari passo con i progetti di fattibilità, soprattutto quando la coperta dei conti pubblici è troppo corta e i tempi di attuazione sono stretti. Ne sa qualcosa la ministra renziana della Famiglia, Elena Bonetti, che dopo aver presentato l’assegno unico familiare come una rivoluzione per le politiche […]

Il ricordo Addio a Mineo, memoria storica del processo a Cosa Nostra Era “l’uomo del bunker’’, la memoria storia del maxiprocesso a Cosa Nostra. Enzo Mineo avrebbe compiuto 70 anni a novembre, è morto d’infarto la notte scorsa. Dirigente della cancelleria della corte di assise, aveva collaborato con Falcone e Borsellino nella gestione del processo più impegnativo della nostra storia recente. Palermo perde così il personaggio che […] di G.L.B.

Hamas e la sfida di Gerusalemme Scontri, evacuazioni, razzi: tre bambini morti a Gaza. E a soffiare sul fuoco della tensione che da una settimana ha investito Gerusalemme est, è arrivata la provocazione del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ieri ha chiamato a “una mobilitazione del mondo islamico contro Israele in una telefonata al presidente dell’Anp Mahmoud Abbas, e al […]

Divisioni – Le città a rischio Ora Fico in bilico A Torino ipotesi di Appendino bis Lo schema è saltato. E cosa ne sarà dell’alleanza tra Pd e M5S a questo punto nessuno può dirlo. Al Nazareno gli umori sono tetri dopo il tramonto della candidatura di Nicola Zingaretti a Roma. In casa dem attribuiscono la responsabilità di aver fatto saltare un candidato considerato vincente a tutto il gruppo dirigente dei […] di Luca De Carolis e Wanda Marra

Csm Verbali di Amara, adesso l’inchiesta passa a Brescia Incontrare Nicola Gratteri, il procuratore di Catanzaro, nei corridoi della Procura milanese su cui in questi giorni sono appuntati gli occhi di tutta Italia, potrebbe scatenare qualche dietrologia, nel clima un po’ complottistico creato dalle rivelazioni (o calunnie?) di Piero Amara sulla fantomatica loggia Ungheria. “Visita di cortesia”, è la spiegazione ufficiale, mentre Gratteri esce […]

Nel governo – Contro il piano Biden Giorgetti-Big Pharma. È il leghista il nemico dell’addio ai brevetti Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al vertice di Oporto, ha accolto con qualche riserva la proposta del presidente americano Joe Biden di sospendere temporaneamente i diritti sui vaccini anti-Covid per permettere la loro produzione in tutti i Paesi del mondo e arrivare il prima possibile a un alto tasso di immunità. Draghi, sulla linea […] di Gia. Sal.

Vaccinazioni Over 50, ordine sparso Piano Figliuolo a rilento La condizione ottimale è annunciata da settimane, ma ancora non c’è. Dal 1° maggio a ieri solo due volte – giovedì e venerdì scorsi – le Regioni sono arrivate alla soglia delle 500 mila vaccinazioni al giorno. Il 6 aprile a oltre 506 mila somministrazioni, il giorno successivo a più di 523 mila. Per il […] di Natascia Ronchetti

Anti-colesterolo Lipobay, dopo 22 anni la Bayer condannata a risarcire il medico “vittima” del farmaco Una causa lunga 22 anni terminata con la condanna di uno dei più importanti colossi farmaceutici mondiali. La Bayer dovrà risarcire un medico italiano rimasto “vittima” del Lipobay, farmaco anticolesterolo che la casa tedesca ha ritirato dal mercato nel 2001. Roberto T., veneziano, aveva iniziato ad assumere il prodotto per poi sviluppare seri problemi ai […]

Fisco, partono i 730 compilati: caos sugli sgravi per chi paga cash Hai voglia a convincere gli italiani che il fisco è “amico” e che la dichiarazione dei redditi non è più quel tabù da quando esiste il 730 precompilato che dovrebbe semplificare la vita a oltre 20 milioni tra dipendenti e pensionati. Ad avere ancora la meglio resta il groviglio di norme, misure e micro-interventi che […] di Pdr

L’intervista – Vincenzo Visco “Il Pd si svegli: per noi vale fino a 10 miliardi” Il fisco – un fisco più equo e progressivo (e meno eluso) – è stato un bel pezzo della sua vita pubblica, per questo a Vincenzo Visco – che ebbe la delega alle Finanze nei governi Prodi (due volte), D’Alema e Amato – abbiamo chiesto un’opinione sulle proposte gauchiste di Joe Biden in materia. Liberalizzazione […]

Disastri globali e la sostenibilità economica Crisi da Covid, salviamoci con il metodo di Mr. Keynes Secondo alcuni autorevoli economisti la crisi economica innescata dal coronavirus Sars-Cov-2 è la più grave dall’inizio del modo di produzione industriale nella seconda metà del Settecento. Alla fine di dicembre del 2020 la Commissione europea ha stimato che rispetto al 2019 il Pil dei Paesi dell’Eurozona sia diminuito del -7,8% (Italia: -8,9%, Germania: -5,6%, Spagna: […]

Il personaggio Il ministro che voleva essere Merkel Olaf Scholz – Il socialdemocratico corre per la cancelleria, con poche possibilità

Degno di nota L’“attempato” Caparezza firma un “disco allegro” Con “Exuvia” il cantautore torna alle radici: “Papà voleva cantare, ma si è ritrovato operaio. Io sono l’unico in famiglia ad aver realizzato il mio sogno”