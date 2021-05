i-prezzi-di-star-di-disney+-in-italia

Star quanto costa in Italia?

Star è un brand che si aggiunge a quelli già esistenti a quelli di Disney+ (Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney). Con la promessa di proporre tanti nuovi contenuti tra serie tv, film e originals, arriva in Italia dal 23 febbraio 2021. Star quanto costa nel nostro Paese? Prima di arrivarci bisogna fare una premessa. Star è incluso nell’abbonamento a Disney+. Questo significa che se sei abbonato a Disney+ puoi guardare Star senza costi aggiuntivi. Di fatto Star di Disney Plus si paga già sottoscrivendo l’abbonamento a Disney+.

Fino al 22 febbraio 2021 il prezzo di Disney+ è stato di 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno. Chi ha sottoscritto l’abbonamento mensile o annuale entro questa data continua a pagare questo importo fino al 23 agosto 2021. Questo significa che non ci sono aumenti di prezzo per sei mesi. Dal 23 febbraio 2021 Star è incluso nel pacchetto senza costi aggiuntivi.

Per chi, invece, si dovesse abbonare a Disney+ (e a Star, già incluso) dal 23 febbraio 2021 in poi, il prezzo è diverso. Quindi quanto costa rinnovare Disney+ (che comprende Star) in Italia adesso?

Star prezzi in Italia

Parlando della nuova “casa dell’intrattenimento generale” di Disney+, Star, quali sono i prezzi in Italia? Essendo Star dentro all’abbonamento di Disney+, potremmo parlare direttamente di quale sia il prezzo di Disney+. Dal 23 febbraio 2021 aumenta il prezzo di Disney+ in concomitanza dell’arrivo del nuovo brand. Il costo dell’abbonamento nel nostro Paese dal giorno del debutto di Star è omologato a quello del resto dell’Europa.

Diverso è il discorso per l’America Latina dove Star+ viene lanciato nel giugno 2021 alla stregua servizio unico. Il prezzo è di ~$7,50 al mese o l’equivalente in valuta locale. In alternativa si può acquistare come parte di un pacchetto con Disney+ a ~$9,00 al mese (o l’equivalente in valuta locale).

Star quanto costa, quindi? Se ti sei abbonato a Disney+ con Star incluso dal 23 febbraio 2021 il prezzo dell’abbonamento è di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno.

Star costo per chi era già abbonato a Disney+

Come accennato, chi è abbonato a Disney+ da prima del 23 febbraio 2021, continua a pagare 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno per sei mesi (fino al 23 agosto 2021).

Chi è abbonato a Disney+ da una data antecedente al 23 febbraio con abbonamento mensile, quindi, ha un addebito di 6,99 euro al mese per i mesi che intercorrono fino al 23 agosto 2021. Dal pagamento successivo al 23 agosto 2021 la tariffa applicata è di 8,99 euro al mese.

Gli abbonati annuali a Disney+ – che abbiano sottoscritto l’abbonamento prima del 23 febbraio 2021) hanno un vantaggio. Oltre a non avere sovrapprezzi fino al 23 agosto 2021, nel caso rinnovino l’abbonamento prima di quella data (23 agosto 2021) possono usufruire della tariffa pre-aumento (69,99 euro all’anno). Qualora il rinnovo avvenga il 23 agosto 2021 o successivamente, il costo dell’abbonamento è di 89,99 euro all’anno.