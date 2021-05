I cinesi sono 1,4 miliardi, ma il tasso di crescita della popolazione è in calo

Spread the love

A fine 2020 la popolazione in Cina è risultata essere pari a 1 miliardo e 411,78 milioni di persone. Lo dice il Settimo censimento decennale condotto dal governo di Pechino. Rispetto alla misurazione del 2010 nel Paese asiatico ci sono 72,06 milioni di persone in più. Il tasso di crescita annuale è stato dello 5,38%, contro il più 0,57% registrato in media tra il 2000 e il 2010. Si tratta del tasso di crescita più basso dagli anni 60.

L’Ufficio nazionale di statistica (Nsb) evidenzia comunque alcuni risultati positivi, a partire dal fatto che la popolazione cinese di 0-14 anni si è attestata a 253,38 milioni di unità a fine 2020, pari al 17,95% del totale: i dati del Settimo censimento decennale mostrano una crescita dell’1,35% sul Sesto censimento. La quota di giovanissimi “è ritornata a crescere, confermando che gli aggiustamenti della politica sulle nascite hanno avuto risultati positivi“. Con la fine della politica del figlio unico, ha detto Ning Jizhe, commissario Nsb, “c’è stato un rimbalzo delle nascite“. Tuttavia, la popolazione oltre i 60 anni è salita a 264,02 milioni, per una quota cresciuta del 5,44%, al 18,70%.

I capi di stato cinesi hanno limitato le nascite dal 1980 per frenare la crescita della popolazione, ma la preoccupazione che la quantità di persone in età lavorativa stesse scendendo troppo in fretta (creando così danni all’economia) ha suggerito di allentare le restrizioni sulle nascite. Le coppie, però, sono alle prese con costi elevati, alloggi troppo piccoli e madri discriminate sul lavoro.

La fetta di popolazione in età lavorativa, tra i 15 e i 59 anni, s’è attestata a 894,38 milioni, contando per il 63,35% del totale. Rispetto al 2010, la flessione è del 6,79%. Ning ha osservato, rispondendo alle domande nella conferenza stampa di presentazione del Settimo censimento, che il fenomeno dell’aging society rappresenta una questione da affrontare. Zeng Yuping, ‘capo metodologo’ dell’Ufficio nazionale di statistica, ha rilevato che “la forza lavoro resta nel complesso su buoni livelli, con un dividendo demografico che è ancora alto”.