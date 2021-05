frittelle-senza-uova:-la-ricetta-base-originale

Frittelle più leggere? Un ossimoro? Non proprio! È possibile preparare e consumare questi dolci golosissimi, rendendoli più leggeri, cucinandoli senza uova e soprattutto cuocendoli in forno.



Peccati di gola irresistibili, che così però pesano molto meno sulla bilancia e sulla coscienza. Certo, poi nella nostra gallery troverete qualche consiglio per farcirle in modo libidinoso, ma intanto qui sotto vi proponiamo la ricetta per prepararle in casa: richiedono poco tempo e sono facili da cucinare!

Frittelle

Come fare le frittelle senza uova: la ricetta

Ingredienti

Per cucinare le frittelle senza uova occorrono:



50 g di zucchero



25 g di lievito di birra



250 ml di latte a temperatura ambiente



80 g di burro



500 g di farina manitoba



scorza grattugiata di 2 limoni



sale



zucchero a velo qb.

Procedimento

Prendete una ciotola capiente e versate il latte, il sale e lo zucchero.

Poi unite la scorza grattugiata dei limoni e 1/3 della farina e mescolate per bene, fino a ottenere un composto omogeneo.

Ora aggiungete il lievito, precedentemente sciolto in acqua tiepida, la farina rimanente e il burro ridotto a tocchetti. Mescolate per bene, per ottenere un impasto denso e omogeneo.

Coprite la ciotola con la pellicola e lasciate a riposo per un’ora.

Trascorso il tempo, staccate dall’impasto delle palline e spianatele, dando loro lo spessore di 1 cm.

Disponetele su una teglia foderata con la carta forno e lasciatele a riposo nuovamente per mezz’ora, coperte con un panno umido. Intanto, preriscaldate il forno a 180° e infornatele per 25 minuti.

Sfornatele e state pronti per farcirle. Con cosa?



