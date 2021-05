domenica-in,-selvaggia-lucarelli-“io-e-il-mio-ex-andrea-scanzi-abbiamo-deciso-che-…”,-mara-venier-resta-senza-parole

Spread the love











Domenica In, Selvaggia Lucarelli sembra che si sia lasciata andare a delle confessioni piuttosto private sulla sua vita sentimentale. Selvaggia è stata ospite nella giornata di ieri a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, puntata andata in onda ieri 9 maggio. La giornalista nel corso del suo intervento sembra aver parlato della sua vita privata ed abbia ripercorso alcune relazioni che sono note al grande pubblico.

Selvaggia Lucarelli ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In

Non tutti forse sanno che Selvaggia Lucarelli è stata la compagna di Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto quotidiano. Sembra che la Lucarelli abbia detto che lui è il suo unico ex, con cui dopo un percorso piuttosto burrascoso, dopo aver discusso abbondantemente insieme hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. “Lui è l’unico mio ex con cui dopo un periodo burrascoso di ripicche reciproche ci siamo guardati e abbiamo deciso che ci somigliavamo troppo per non volerci bene. Siamo due narcisisti buoni. Quello con lui è un rapporto che va anche oltre l’amicizia”. E’ questo quanto dichiarato dalla Lucarelli, nel salotto di Rai 1.

Oggi la giornalista sta insieme a Lorenzo Biagiarelli

Oggi la Lucarelli sta insieme ad un altro uomo, ovvero dal 2015 è legata a Lorenzo Biagiarelli, un giovane ragazzo più piccolo. Già in passato la Lucarelli ha avuto delle storie con degli uomini più piccoli. Proprio riguardo queste storie, la donna ha riferito che queste sono state le relazioni più felici e quelle che la giornalista definisce “le più genuine e quelle in cui si è sentita più amata, desiderata e corteggiata”.

Gli amori più giovani della Lucarelli “Le storie più felici”

“Sono state le più felici. Le più genuine. Quelle in cui mi sono sentita più amata, desiderata, corteggiata. Ma non sono una collezionista di giovani, sono capitati. Anzi, tendenzialmente i giovani li scarto a priori. Se poi capita, io scelgo giovani con la testa, realizzati, indipendenti, non simil tronisti o marchettari, anche perché un futuro da Lory Del Santo meneghina mi spaventa molto”. Questo ancora quanto aggiunto dalla Lucarelli, utilizzando come sempre la sua solita ironia. Del suo fidanzato ha sempre detto che è un uomo meraviglioso. Nel corso dell’intervista, sembra che la Lucarelli abbia anche raccontato di aver vissuto un incubo con un altro fidanzato: “Ero completamente annientata e tutto il mio mondo ruotava attorno a lui”, queste le parole della Lucarelli.

