Caroline Smith al veleno “Forse io so qualcosa che …” il post è brutale

Caroline Smith come tutti sappiamo è una nota coreografa e da diversi anni è la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle. Purtroppo in questi anni ha dovuto anche affrontare alcuni problemi di salute molto gravi e nello specifico ha dovuto lottare contro un tumore che di volta in volta si è ripresentato. Questo l’ha costretta a diversi ricoveri in ospedale, ma ha potuto contare sempre sull’amore e sulla vicinanza dei tanti fan che la seguono giorno dopo giorno.

Caroline Smith, la coreografa tanto amata e seguita sui social

È stata particolarmente attiva sui vari social network e nello specifico su Instagram in quest’ultimo periodo, rispondendo anche ai follower che in tanti hanno commentato i suoi stati quotidiani. Recentemente la nota coreografa sembra aver condiviso il post di un utente che la segue con tanto affetto. Si tratterebbe di uno scatto piuttosto polemico che in realtà esprime anche una sorta di rabbia di Caroline Smith. Ma verso chi? E di che foto si tratta?

Il post polemico di Caroline Smith su Instagram

L’immagine è quella di una bambina piuttosto simpatica, che tra l’altro invita gli altri a fare silenzio. In questo scatto ci sarebbe scritto un messaggio forte e chiaro. La bambina in questione, invita tutti a riflettere prima di parlare e di prendere una posizione che potrebbe portare a fare delle scelte sbagliate. “Prima di giudicare le mie scelte, le mie azioni e le mie opinioni, fermati e pensa”. Questo il messaggio che si legge in questo scatto. Non si sa se queste parole siano effettivamente riferite a qualcuno nello specifico o se si tratti soltanto di un pensiero generico. A far sorgere ancora diversi dubbi è stata la frase aggiunta dalla Smith, ovvero “Forse io so qualcosa che tu, invece, non sai”. Questa affermazione è stata condivisa dall’insegnante di ballo ed in qualche modo sembra essere rivolta a tutte quelle persone superficiali.

La lotta contro il cancro, i progressi ed i regressi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, da diverso tempo ormai la Smith sta lottando contro un brutto male. Sembra che non abbia mai nascosto questa situazione soprattutto quando ha ottenuto dei successi e dei progressi, ma anche dei regressi. Purtroppo in molte occasioni sembrava che la nota coreografa avesse vinto questa battaglia contro il cancro, ma poi puntualmente la situazione è precipitata. Lei ha sempre lottato e si è dimostrata una grande Leonessa. Sempre attraverso i social in questo ultimo periodo, ha voluto dire a tutti quanti di essere dotata di grande energia e soprattutto di avere un pensiero positivo in attesa della risposta definitiva.

