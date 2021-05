bruno-vespa-come-non-si-era-mai-visto-prima-“non-serve-a-niente-……-“

Spread the love











Bruno Vespa è uno dei più importanti giornalisti del nostro paese e da tanti anni ormai è al timone di una trasmissione tra le più amate e seguite di Rai 1, ovvero Porta a Porta. Riguardo la sua carriera e vita professionale, sappiamo tanto ma in realtà che cosa conosciamo dalla sua vita privata? Ad esempio, non tutti forse sanno che Bruno Vespa ha un figlio di nome Federico. Quest’ultimo sembra che è in questo periodo abbia deciso di raccontarsi a 360° e raccontare soprattutto il suo dramma e la lotta contro la depressione. Ma cosa ha dichiarato l’uomo?

Bruno Vespa, il racconto del figlio Federico

Federico Vespa è il figlio del noto giornalista e conduttore televisivo Bruno. Classe 1979 figlio di un celebre giornalista e anche di una madre magistrato, è cresciuto in tutti questi anni nella Roma bene, ma è stato da sempre un uomo molto riservato e molto sensibile. «Puoi avere la migliore famiglia del mondo, ma se non sei centrato e interiormente risolto a poco serve». Questo quanto dichiarato da Federico, nel corso di un’intervista rilasciata a Libero. Ad ogni modo, anche lui oggi è un giornalista, scrittore e conduttore radiofonico il quale ha iniziato a lavorare ormai diversi anni fa.

La depressione, la richiesta d’aiuto e la vittoria

Purtroppo però nel corso di questi anni ha dovuto fare i conti con una brutta malattia, ovvero la depressione. È stato però soltanto l’aiuto dei psicologi ai quali ha chiesto aiuto se oggi Federico può dire di esserne finalmente uscito da questo brutto tunnel. Con la giusta terapia ha iniziato a gestire le sue ansie, le sue paure. Ha raccontato tutto ciò in un libro scritto da lui ed intitolato” L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione”, scritto nel 2019 ed edito da Piemme.

Il libro di Federico Vespa “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione”

Nel corso di una recente intervista, sembra che il figlio di Bruno Vespa abbia voluto parlare proprio di questo libro scritto nel 2019. Federico ha sottolineato che si tratta di un libro autobiografico e che ha scritto proprio in un momento molto particolare, ovvero quando è uscito dalla depressione. Secondo quanto da lui riferito, il senso di questo libro autobiografico è che si possono avere tutti i soldi del mondo, ma la famiglia rimane comunque sempre la cosa più importante del pianeta e che i soldi sicuramente non servono per poter comprare la felicità e la serenità.

