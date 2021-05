Bolletta del telefono, come risparmiare? C’è un modo

Esiste un modo certo e semplice per poter risparmiare sulla bolletta del telefono, basta stare attenti a come lo si usa.

Una donna dentro una vasca da bagno mentre parla al telefono (GettyImages)

Quasi tutti ormai utilizzano smartphone o telefoni cellulari, ma a casa tanti hanno la solita alternativa. In particolare, sono in molti ad aver abbandonato il telefono domestico, anche se è possibile risparmiare in bolletta con delle semplici regole.

L’attività consigliata è legale e non richiede nessun costo aggiuntivo. Tutti possono applicarla, basta accordarsi con il proprio gestore. L’importante sarebbe stare attenti ad usare lo strumento domestico con parsimonia, se fosse il contrario sarebbe vano effettuare questa mossa.

Il miglior modo per risparmiare con il telefono di casa

Una bolletta del telefono di Vodafone (WebSource)

Sul web girano migliaia di tariffe e una miriade di consigli per non spendere molto sulle bollette. Per quanto riguarda quella del telefono, il miglior modo per risparmiare sembra essere quello di stare attenti ai servizi accessori.

Sono in tanti a trovarseli già nella tariffa o quelli che li aggiungono con il passare del tempo. Si va dalla semplice segreteria al controllo dei numeri inerenti alle chiamate in entrata. Questi servizi hanno un costo mensile e sono dichiarati sulla bolletta che arriva in casa. Meglio capire come poter tenere quelli utili, per poi eliminare tutti quelli che non si utilizzano molto.

Luce, gas, telefono fisso e mobile, adsl: confronta le tariffe e trova la più adatta alle tue esigenze. Nei nostri… Pubblicato da Altroconsumo su Mercoledì 7 giugno 2017

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Trucco per la spesa, cosa mettere prima nel carrello per risparmiare?

LEGGI QUI: Bolletta della luce, il trucco infallibile per risparmiare tanti soldi

APPROFONDISCI ANCHE: Rinnovo della patente un dramma per la tasca: ecco come risparmiare tanti soldi

Altri metodi per non spendere molto sulla bolletta

Una persona a letto mentre parla alla cornetta di un telefono (GettyImages)

Sono tanti i consigli che arrivano agli utenti delle compagnie telefoniche, per poter risparmiare e utilizzare i soldi rimanente in altro. Uno di quelli più importanti è riguardante il controllo serrato di come si utilizza la cornetta di casa. In effetti, capire questo potrebbe aiutare a scegliere l’offerta migliore personalizzata.

Un’altra cosa da fare è domiciliare le bollette, così da poter eliminare i costi del cartaceo. In più, le tariffe sono in continuo cambiamento, meglio controllarle abitudinariamente e scegliere quelle comprese di telefonia e Adsl.