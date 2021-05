barbara-d’urso-frecciata-al-veleno:-«in-tutti-questi-anni-…-»

Spread the love











Barbara D’Urso non sta passando un periodo facile perché i suoi programmi non vanno più bene come al solito. Forse la gente è un po’ stanca di vedere sempre i soliti visi in tv ed è alla ricerca di momenti di televisione diversi.

Da più fronti si dice che i programmi della D’Urso siano in netto calo in termini di ascolti tanto che c’è addirittura il rischio che Pomeriggio 5 e Domenica live possano chiudere o, almeno, è quello che si sente dire. Infatti, la domenica pomeriggio a fare compagnia agli italiani c’è Mara Venier che con la sua Domenica In fa sempre il boom di ascolti e, quando c’è lei, non ce n’è per nessuno. La sua Domenica In si apre sempre con il segmento dedicato al covid e in studio quasi ogni domenica a chiarire la situazione e a farne il punto, c’è sia Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della salute sia il prof. Delle Foche e poi tanti ospiti ma, soprattutto, tanti amici di Mara Venier.

Barbara D’Urso comincia il programma lanciando una frecciata al veleno

Ieri, lunedì 10 maggio, Barbara D’Urso ha iniziato la puntata di Pomeriggio 5 volendo fare un chiarimento che, più che altro, è sembrata una frecciata al veleno indirizzata a tutti quelli che, in questi giorni, stanno parlando male dei suoi programmi e stanno sottolineando il calo degli ascolti.

Barbara D’Urso ha detto, tenendo fra le mani un cuore: «Dove l’ignoranza tace la verità fa rumore e voi ieri avere fatto molto rumore».

E poi ha aggiunto: “In tutti questi anni ho imparato una cosa…Quando l’ignoranza urla…Dice, dice, dice…Cose anche non vere…L’intelligenza tace, sorride, ma fa tanto rumore…”

E poi ha continuato così: “«Ieri abbiamo fatto il 18% di share, circa 2 milioni di voi hanno guardato Domenica Live, nonostante il sole, nonostante la Formula 1 voi ci siete sempre Voi avete fatto tanto rumore … Domenica Live è viva, vegeta, vegetissima e fa il record di ascolti, come d’altronde Pomeriggio 5…”.

Barbara d’Urso parla di cosa è accaduto a Iva Zanicchi

Durante la puntata di venerdì scorso de L’isola dei famosi, Iva Zanicchi ha lasciato prima del tempo il programma perché, punta da una vespa, le si era gonfiata la mano e le era salita anche la temperatura.

Ieri Barbara D’Urso ha detto a questo proposito: “L’ho sentita al telefono…Era spaventatissima…” .

