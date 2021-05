arriva-l’ultima-puntata-di-chiamami-ancora-amore

Di Chiamami ancora amore l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

Chiamami ancora amore debutta in anteprima il 26 aprile 2021 su RaiPlay con la prima puntata, vale a dire con gli episodi 1 e 2. La stessa puntata (primo e secondo episodio), va poi in onda lunedì 3 maggio 2021, per la prima volta in tv, nel prime time di Rai 1. Occupando lo slot del lunedì sera su Rai 1, prende il testimone de La fuggitiva con Vittoria Puccini. Per quanto tempo va in onda questa fiction con Greta Scarano e Simone Liberati? Di Chiamami ancora amore l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

Il finale di Chiamami ancora amore è previsto per lunedì 17 maggio 2021 e coincide con la terza puntata. La Rete potrebbe variare i palinsesti anche all’ultimo momento: la programmazione può subire variazioni.

Chiamami ancora amore finale e numero puntate

Simone Liberati (Enrico) e Greta Scarano (Anna) in Chiamami ancora amore. Credits: Fabrizio de Blasio e Rai

Come accennato l’ultima puntata di Chiamami ancora amore è fissata per lunedì 17 maggio 2021. Quanti episodi vanno in onda in concomitanza dell’appuntamento finale? Qual è il numero di puntate complessivo di Chiamami ancora amore? Procediamo con ordine.

Chiamami ancora amore per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, creata da Giacomo Bendotti, è composta da tre puntate per la messa in onda su Rai 1. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction in associazione con About Premium Content, la prima stagione ha – quindi – tre puntate in tutto? Sì e no. Sono tre le puntate che coincidono con la messa in onda in tv, ma il numero di episodi complessivi è il doppio: sei.

Come è possibile? Praticamente ogni serata su Rai 1 propone una puntata che è composta da due episodi della durata di cinquanta minuti l’uno. La prima è formata dagli episodi 1 e 2, la seconda dal 3 e dal 4. La terza che è anche l’ultima puntata di Chiamami ancora amore è composta dagli episodi 5 e 6.

Nel finale di Chiamami ancora amore abbiamo la risposta che il regista Gianluca Maria Tavarelli e l’autore Giacomo Bendotti hanno voluto dare alla domanda: “Come si fa ad amare così tanto e a sbagliare tutto lo stesso?”