amazon-ha-dichiarato-guerra-ai-prodotti-contraffatti

Investiti oltre 700 milioni per proteggere l’ecommerce dai venditori di merce falsa. Scoperto anche un sistema di recensioni pagate

(Foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images)

In lotta contro la contraffazione dei prodotti, Amazon deve guardarsi anche dalle false recensioni. È quanto emerge da un data leak di 7 gigabyte rivelato di recente da una compagnia di cybersecurity, che aiuta a delineare il quadro delle minacce poste alla fiducia dei clienti. Nel suo recente Brand protection report, un documento con i dati sul contrasto ai venditori di prodotti “tarocchi” sul web, Amazon ha comunicato un investimento di oltre 700 milioni di dollari per proteggere gli store da frode e abusi.

Numeri che secondo Dharmesh Mehta, vicepresidente di Amazon, testimoniano un “progresso” nel lavoro dei team con oltre 10mila persone impegnate a raggiungere l’obiettivo “contraffazione zero”. I tentativi bloccati di creare account malevoli sono stati sei milioni e solo il 6% dei processi di registrazione ha superato le verifiche del caso, venendo ammessi a vendere i prodotti online. Sono stati due milioni i beni contraffatti individuati e sequestrati nei centri di distribuzione. Prima che fossero spediti sono stati distrutti per evitare che fossero venduti altrove. Meno dello 0,01% dei prodotti ha ricevuto lamentele da parte dei clienti.

Oltre che di investigatori interni, l’apparato di controllo si serve del machine learning e mette a disposizione dei commercianti strumenti come Project zero, Brand registry e Transparency per fornire in modo proattivo strumenti di controllo. Inoltre Amazon ha avviato cause legali contro i falsari, in collaborazione con brand di moda come Ferragamo e Valentino.

La compagnia di cybersecurity Safety Detectives ha comunicato di aver scoperto l’altro giorno una fuga di dati dal server ElasticSearch, che ha esposto oltre 13 milioni di documenti. Un volume di informazioni recanti i messaggi scambiati tra gli autori prezzolati di recensioni false con alcuni venditori presenti su Amazon che le ricevevano, con tanto di cinque stelle e dettagli PayPal, i loro dati personali che li rendono direttamente o indirettamente identificabili, oltre 232mila indirizzi Gmail, nomi utente e 75mila link ad account e profili di Amazon. Alcuni popolari store risultano già chiusi, sebbene la compagnia non abbia precisato se si tratti di operazioni connesse a questo caso di compravendita di false recensioni.